В России рассказали о планах добывать полезные ископаемые на Луне

Планируют доставить корабль, оборудованный необходимыми средствами для разработки полезных ископаемых.



Россия планирует отправить на Луну аппарат для добычи полезных ископаемых, сообщает



По плану НПО имени Лавочкина, в период с 2031 по 2035 год на Луну будет доставлен многоразовый корабль для транспортировки грузов и тяжелый луноход весом до 5 т для добычи полезных ископаемых.



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Также на естественный спутник Земли отправят модули для строительства лунной базы.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Россия планирует отправить на Луну аппарат для добычи полезных ископаемых, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net По плану НПО имени Лавочкина, в период с 2031 по 2035 год на Луну будет доставлен многоразовый корабль для транспортировки грузов и тяжелый луноход весом до 5 т для добычи полезных ископаемых.Также на естественный спутник Земли отправят модули для строительства лунной базы.





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