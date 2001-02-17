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Раздел: Россия  
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Россия не может строить самолеты из-за санкций

Американцы остановили поставки композитных материалов.

Российская государственная компания "Ростех" была вынуждена отложить серийное производство пассажирского самолета "Иркут" МС-21 из-за санкций, которые Белый дом ввел в отношении авиастроительной корпорации "Ростех" в январе этого года.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

"В связи с тем, что американцы остановили поставки композитных материалов, мы переходим на свои", – цитирует главу "Ростеха" Сергея Чемезова агентство Reuters.

Поскольку композитные материалы российского производства нуждаются в испытаниях, раньше 2020 года производить свои лайнеры Россия не сможет.

"Мы должны были уже в конце этого года первые самолеты выпустить в серию, сейчас сроки сдвигаются где-то на конец 2020 года", – добавил он.

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Напомним, что 13 февраля сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против России. Они предлагают санкции против российских банков и инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами РФ в ответ на подрыв демократии в других странах. Среди прочего, США снова обвиняют РФ во вмешательстве в выборы других государств.
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 Теги: Россия, санкции

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