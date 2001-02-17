Раздел: Россия
В России у самолета треснуло стекло в кабине пилота
Инцидент произошел при посадке в Москве.
Российская авиакомпания Utair проводит проверку ЧП, которое произошло с одним из пассажирских самолетов при посадке в Москве, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Авиаперевозчик сообщил, что вечером 18 февраля перед посадкой в аэропорту "Внуково" у лайнера Boeing-737, который летел из города Сыктывкар, треснуло стекло в кабине пилотов, а если быть точнее – внешний слой лобового стекла перед вторым пилотом.
Несмотря на случившееся, посадка произошла в штатном режиме, и никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.
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На данный момент причины случившегося остаются неизвестными, а наземные службы оценивают, сможет ли самолет в ближайшие дни перевозить пассажиров.
Российская авиакомпания Utair проводит проверку ЧП, которое произошло с одним из пассажирских самолетов при посадке в Москве, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Авиаперевозчик сообщил, что вечером 18 февраля перед посадкой в аэропорту "Внуково" у лайнера Boeing-737, который летел из города Сыктывкар, треснуло стекло в кабине пилотов, а если быть точнее – внешний слой лобового стекла перед вторым пилотом.
Несмотря на случившееся, посадка произошла в штатном режиме, и никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.
Читайте также: В России экстренно сел самолет из-за трещины в кабине пилота
На данный момент причины случившегося остаются неизвестными, а наземные службы оценивают, сможет ли самолет в ближайшие дни перевозить пассажиров.
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