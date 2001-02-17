Раздел: Россия
В России задержали серийного убийцу мигрантов
Маньяком оказался 17-летний студент
Серийным маньяком, который в России нападал на мигрантов из Киргизии, оказался 17-летний студент - житель Подмосковья Николай Шакиров. Первую его жертву нашли 22 января, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Николай Шакиров - житель подмосковного Орехово-Зуева. Он учился в местном колледже, жил с мамой, а 22 января этого года полиция нашла тело его первой жертвы - зарезанного 28-летнего уроженца Кыргызстана Мусулманкула Камбарали Уулу. Убийца нанес ему восемь ударов ножом.
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В феврале студент продолжил нападать. Так, 9 числа он тяжело ранил человека в районе Гольяново. Пострадавшего, получившего множество колото-резаных ран, удалось спасти. 13 февраля он ранил 19-летнего приезжего из Киргизии, который, к счастью, тоже выжил. Сообщается, что Николая Шакирова полиция задержала 15 февраля. Он во всем сознался, мотивы его действий выясняются.
Серийным маньяком, который в России нападал на мигрантов из Киргизии, оказался 17-летний студент - житель Подмосковья Николай Шакиров. Первую его жертву нашли 22 января, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Николай Шакиров - житель подмосковного Орехово-Зуева. Он учился в местном колледже, жил с мамой, а 22 января этого года полиция нашла тело его первой жертвы - зарезанного 28-летнего уроженца Кыргызстана Мусулманкула Камбарали Уулу. Убийца нанес ему восемь ударов ножом.
Читайте также: У Мелитополя задержали убийцу участника АТО
В феврале студент продолжил нападать. Так, 9 числа он тяжело ранил человека в районе Гольяново. Пострадавшего, получившего множество колото-резаных ран, удалось спасти. 13 февраля он ранил 19-летнего приезжего из Киргизии, который, к счастью, тоже выжил. Сообщается, что Николая Шакирова полиция задержала 15 февраля. Он во всем сознался, мотивы его действий выясняются.
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