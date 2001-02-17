Раздел: Россия
В России детям показали, как разгонять недовольных
В помещении комендатуры показали обмундирование военных полицейских.
В Екатеринбурге, Россия, для несовершеннолетних членов организации "Юнармия" силовики организовали "показательные выступления" по избиению протестующих.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
"По легенде четверо парней с палками и бутылками с зажигательной смесью подошли к территории части и "устроили беспорядки перед КПП", чтобы "организовать проникновение на военный объект". В какой-то момент во двор заехали два автомобиля с сотрудниками военной полиции. После недолгого противостояния лидера восстания скрутили, остальные участники разбежались", – говорится в сообщении.
После демонстрации детям в помещении комендатуры показали обмундирование военных полицейских и зачислили в ряды "Юнармии".
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"Юным путинюргентам из Екатеринбурга провели мастер-класс как обороняться от навальнят, естественно, приправив все патриотизмом и чувством долга перед Родиной", – прокомментировали новость в Telegram канале FTP.
В Екатеринбурге, Россия, для несовершеннолетних членов организации "Юнармия" силовики организовали "показательные выступления" по избиению протестующих.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
"По легенде четверо парней с палками и бутылками с зажигательной смесью подошли к территории части и "устроили беспорядки перед КПП", чтобы "организовать проникновение на военный объект". В какой-то момент во двор заехали два автомобиля с сотрудниками военной полиции. После недолгого противостояния лидера восстания скрутили, остальные участники разбежались", – говорится в сообщении.
После демонстрации детям в помещении комендатуры показали обмундирование военных полицейских и зачислили в ряды "Юнармии".
Читайте также: В Германии показали, как живется детям на оккупированном Донбассе
"Юным путинюргентам из Екатеринбурга провели мастер-класс как обороняться от навальнят, естественно, приправив все патриотизмом и чувством долга перед Родиной", – прокомментировали новость в Telegram канале FTP.
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