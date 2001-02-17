Раздел: Россия
В России оценили объемы теневой экономики страны
Итог 2018 года снизился.
Объем теневой экономики России, по оценке Росфинмониторинга, по итогам 2018 года составил 20,7 триллиона рублей или около 20% внутреннего валового продукта страны. Такие данные содержатся в проекте ежегодной оценки уровня соответствия России рекомендациям FATF, передает Хроника.инфо со ссылкой на Медузу.
По данным Росфинмониторинга, размер теневой экономики России за последние годы снижается. Так, в 2016 году ведомство оценивало теневую экономику в 28,3% ВВП, а в 2017 году - в 20,5%.
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По данным Росстата, в 2017 году в неформальном секторе экономики были заняты 14,2 миллиона человек (служба госстатистики включает в их число индивидуальных предпринимателей) или 19,8% от всех работающих в России.
Объем теневой экономики России, по оценке Росфинмониторинга, по итогам 2018 года составил 20,7 триллиона рублей или около 20% внутреннего валового продукта страны. Такие данные содержатся в проекте ежегодной оценки уровня соответствия России рекомендациям FATF, передает Хроника.инфо со ссылкой на Медузу.
По данным Росфинмониторинга, размер теневой экономики России за последние годы снижается. Так, в 2016 году ведомство оценивало теневую экономику в 28,3% ВВП, а в 2017 году - в 20,5%.
Читайте также: Стало известно, как изменился уровень теневой экономики за последний год
По данным Росстата, в 2017 году в неформальном секторе экономики были заняты 14,2 миллиона человек (служба госстатистики включает в их число индивидуальных предпринимателей) или 19,8% от всех работающих в России.
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