Раздел: Россия
В России женщину прооперировали без наркоза
Врач провел операцию, не дождавшись начала действия наркоза.
В российской Тюмени врачи прооперировали местную жительницу, не дождавшись действия анестезии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Как пояснил сын пострадавшей Олег Коржаков, 21 января в приемной травматологического отделения ОКБ № 2 пострадавшей вкололи лидокаин, а затем, не дождавшись эффекта препарата, отломали спицу в травмированном колене.
По его словам, женщина получила травму 16 января. В этот день ей сделали операцию и вставили в колено металлоконструкцию из спиц и проволоки. Спустя несколько дней одна из спиц прорвалась сквозь кожу, после чего она обратилась в травматологию.
Коржаков рассказал, что принимающий ортопед провел ей операцию сам, не дождавшись начала действия наркоза.
"У мамы слабое сердце и мог случиться приступ от болевого шока. Она кричала, но врач сказал терпеть, потому что другой анестезии нет", – отметил он.
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В пресс-службе здравоохранения Тюменской области отказались комментировать этот случай из-за врачебной тайны. Журналистам заявили, что подобные операции проводятся под местной анестезией. Что должен делать врач, если он понимает, что обезболивающее не подействовало, чиновники не ответили.
В российской Тюмени врачи прооперировали местную жительницу, не дождавшись действия анестезии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Как пояснил сын пострадавшей Олег Коржаков, 21 января в приемной травматологического отделения ОКБ № 2 пострадавшей вкололи лидокаин, а затем, не дождавшись эффекта препарата, отломали спицу в травмированном колене.
По его словам, женщина получила травму 16 января. В этот день ей сделали операцию и вставили в колено металлоконструкцию из спиц и проволоки. Спустя несколько дней одна из спиц прорвалась сквозь кожу, после чего она обратилась в травматологию.
Коржаков рассказал, что принимающий ортопед провел ей операцию сам, не дождавшись начала действия наркоза.
"У мамы слабое сердце и мог случиться приступ от болевого шока. Она кричала, но врач сказал терпеть, потому что другой анестезии нет", – отметил он.
Читайте также: В Украине запретили популярное средство для наркоза
В пресс-службе здравоохранения Тюменской области отказались комментировать этот случай из-за врачебной тайны. Журналистам заявили, что подобные операции проводятся под местной анестезией. Что должен делать врач, если он понимает, что обезболивающее не подействовало, чиновники не ответили.
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