» » В России женщину прооперировали без наркоза
Раздел: Россия  
0

В России женщину прооперировали без наркоза

В России женщину прооперировали без наркозаВрач провел операцию, не дождавшись начала действия наркоза.

В российской Тюмени врачи прооперировали местную жительницу, не дождавшись действия анестезии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Как пояснил сын пострадавшей Олег Коржаков, 21 января в приемной травматологического отделения ОКБ № 2 пострадавшей вкололи лидокаин, а затем, не дождавшись эффекта препарата, отломали спицу в травмированном колене.

По его словам, женщина получила травму 16 января. В этот день ей сделали операцию и вставили в колено металлоконструкцию из спиц и проволоки. Спустя несколько дней одна из спиц прорвалась сквозь кожу, после чего она обратилась в травматологию.

Коржаков рассказал, что принимающий ортопед провел ей операцию сам, не дождавшись начала действия наркоза.

"У мамы слабое сердце и мог случиться приступ от болевого шока. Она кричала, но врач сказал терпеть, потому что другой анестезии нет", – отметил он.

Читайте также: В Украине запретили популярное средство для наркоза

В пресс-службе здравоохранения Тюменской области отказались комментировать этот случай из-за врачебной тайны. Журналистам заявили, что подобные операции проводятся под местной анестезией. Что должен делать врач, если он понимает, что обезболивающее не подействовало, чиновники не ответили.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Россия, операция

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 23:00 » Автор: Татьяна Ларина
     706
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх