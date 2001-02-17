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Раздел: Россия  
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В аэропорту «Шереметьево» мужчина сообщил о бомбе в самолете

В аэропорту «Шереметьево» мужчина сообщил о бомбе в самолетеВ московском аэропорту "Шереметьево" полицией задержан гражданин Бельгии, который заявил, что у него имеется бомба. Громкое сообщение иностранец выдал перед самым вылетом в Париж.


Как сообщили в экстренных службах, гражданин Бельгии прибыл в Москву из Таиланда транзитным рейсом вечером в пятницу, чтобы в тот же день с пересадкой в "Шереметьево" вылететь в Париж, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

«Однако после того, как посадка на самолет Москва-Париж была завершена, мужчина заявил, что у него имеется при себе взрывное устройство. При этом он вел себя агрессивно и громко разговаривал сам с собой на французском языке", – рассказал собеседник агентства.

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На борт были вызваны полицейские, которые задержали нарушителя порядка.

"Взрывного устройства у мужчины не нашли, – сообщил источник. – Тем не менее, рейс пришлось отложить, а всех пассажиров и самолет дополнительно досмотреть".


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Сегодня, 11:29 » Автор: Ольга Кравченко
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