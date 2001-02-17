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Раздел: Россия  
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В Санкт-Петербурге активистки с "младенцами" из мяса протестовали топлес

В Санкт-Петербурге активистки с "младенцами" из мяса протестовали топлесВ военкомат принесли "нерожденных детей".

В Санкт-Петербурге активистки поздравили российских мужчин с 23 февраля, попробовав поставить на учет в военкомат "нерожденных детей". Об этом на своей странице в Facebook написала российская активистка Леда Гарина, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"Шесть женщин в противогазах атаковали военкомат Ленинградской области, что находится в Санкт-Петербурге, попробовав поставить на воинский учет грудных младенцев. Однако, в пеленках, перевязанных георгиевскими лентами, вместо младенцев было сырое мясо", - написала активистка.

Феминистки заявили, что женщин призывают рожать, пытаются запретить аборты, чтобы потом их дети стали жертвами российской власти.

"Они становятся пушечным мясом российского милитаризма и трупами начатых Россией бессмысленных войн. Женщин заставляют рожать мясо, которое государство с удовольствием ест", - отметили в сообщении.

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Также, активистки выступают против давления на женщин, насилия против мужчин, не желающих служить в армии и против войны.

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 Теги: Санкт-Петербург, военкомат, протест, младенцы, мясо

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Сегодня, 17:54 » Автор: Алена Шимко
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