В Санкт-Петербурге активистки с "младенцами" из мяса протестовали топлес

В военкомат принесли "нерожденных детей".



В Санкт-Петербурге активистки поздравили российских мужчин с 23 февраля, попробовав поставить на учет в военкомат "нерожденных детей". Об этом на своей странице в Facebook написала российская активистка Леда Гарина, передает



"Шесть женщин в противогазах атаковали военкомат Ленинградской области, что находится в Санкт-Петербурге, попробовав поставить на воинский учет грудных младенцев. Однако, в пеленках, перевязанных георгиевскими лентами, вместо младенцев было сырое мясо", - написала активистка.



Феминистки заявили, что женщин призывают рожать, пытаются запретить аборты, чтобы потом их дети стали жертвами российской власти.



"Они становятся пушечным мясом российского милитаризма и трупами начатых Россией бессмысленных войн. Женщин заставляют рожать мясо, которое государство с удовольствием ест", - отметили в сообщении.



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Также, активистки выступают против давления на женщин, насилия против мужчин, не желающих служить в армии и против войны.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Санкт-Петербурге активистки поздравили российских мужчин с 23 февраля, попробовав поставить на учет в военкомат "нерожденных детей". Об этом на своей странице в Facebook написала российская активистка Леда Гарина, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН "Шесть женщин в противогазах атаковали военкомат Ленинградской области, что находится в Санкт-Петербурге, попробовав поставить на воинский учет грудных младенцев. Однако, в пеленках, перевязанных георгиевскими лентами, вместо младенцев было сырое мясо", - написала активистка.Феминистки заявили, что женщин призывают рожать, пытаются запретить аборты, чтобы потом их дети стали жертвами российской власти."Они становятся пушечным мясом российского милитаризма и трупами начатых Россией бессмысленных войн. Женщин заставляют рожать мясо, которое государство с удовольствием ест", - отметили в сообщении.Также, активистки выступают против давления на женщин, насилия против мужчин, не желающих служить в армии и против войны.





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