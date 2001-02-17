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Раздел: Россия  
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"Рожай мясо": активистки в России вышли на смелую акцию

"Рожай мясо": активистки в России вышли на смелую акциюСами женщины оделись в кокошники и противогазы.

В Санкт-Петербурге шесть женщин под военкоматом Ленинградской области устроили провокационную акцию против милитаризации России и службы в армии как части этого процесса.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Полуобнаженные активистки вышли с ненастоящими младенцами на руках, однако в пеленках, перевязанных георгиевскими ленточками, оказалось рубленое мясо.

Сами женщины оделись в кокошники и противогазы и держали в руках огромный плакат "Рожай мясо", сообщает "Радио Свобода".

Женщин заставляют рожать мясо, которое государство с удовольствием ест. Сегодня мы говорим Нет! давлению на женщин, Нет! насилию над мужчинами, которые не желают служить в армии. Нет войне! – передал слова активисток присутствующий на акции фотограф Давид Френкель.

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Дату для акции тоже выбрали не случайно, ведь 23 февраля в России до сих пор отмечают советский "праздник" День защитника Отечества.




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 Теги: активистки, Россия, акция

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