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Раздел: Россия  
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В Москве госпитализировали легендарного советского режиссера

В Москве госпитализировали легендарного советского режиссераВрачи диагностировали у режиссера воспаление легких.

Георгия Николаевича Данелия экстренно госпитализировали в Москве. Информация, со ссылкой на супругу Народного артиста, появилась в ряде СМИ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

По информации Галины Юрковой-Данелия, супруг почувствовал недомогание накануне вечером, 23 февраля. Прибывшие по экстренному вызову медики бригады службы скорой помощи приняли решение о госпитализации культового советского режиссера. Георгия Данелию доставили в лечебное учреждение. В настоящее время медики оценивают состояние артиста как тяжелое. Врачи диагностировали у режиссера воспаление легких.

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Как известно, Георгий Данелия уже долгое время страдает от пневмоторакса, при котором наблюдается скопление газов в плевральной полости. Медики назначали необходимое лечение и следят за состоянием знаменитого артиста.


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 Теги: Москва, Георгий Данелия

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