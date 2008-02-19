Раздел: Россия
В Москве госпитализировали легендарного советского режиссера
Врачи диагностировали у режиссера воспаление легких.
Георгия Николаевича Данелия экстренно госпитализировали в Москве. Информация, со ссылкой на супругу Народного артиста, появилась в ряде СМИ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
По информации Галины Юрковой-Данелия, супруг почувствовал недомогание накануне вечером, 23 февраля. Прибывшие по экстренному вызову медики бригады службы скорой помощи приняли решение о госпитализации культового советского режиссера. Георгия Данелию доставили в лечебное учреждение. В настоящее время медики оценивают состояние артиста как тяжелое. Врачи диагностировали у режиссера воспаление легких.
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Как известно, Георгий Данелия уже долгое время страдает от пневмоторакса, при котором наблюдается скопление газов в плевральной полости. Медики назначали необходимое лечение и следят за состоянием знаменитого артиста.
Георгия Николаевича Данелия экстренно госпитализировали в Москве. Информация, со ссылкой на супругу Народного артиста, появилась в ряде СМИ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
По информации Галины Юрковой-Данелия, супруг почувствовал недомогание накануне вечером, 23 февраля. Прибывшие по экстренному вызову медики бригады службы скорой помощи приняли решение о госпитализации культового советского режиссера. Георгия Данелию доставили в лечебное учреждение. В настоящее время медики оценивают состояние артиста как тяжелое. Врачи диагностировали у режиссера воспаление легких.
Читайте также: В Москве госпитализировали знаменитого актера
Как известно, Георгий Данелия уже долгое время страдает от пневмоторакса, при котором наблюдается скопление газов в плевральной полости. Медики назначали необходимое лечение и следят за состоянием знаменитого артиста.
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