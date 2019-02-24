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Раздел: Россия  
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В Москве митингующие призывали дать свободу политзаключенным

В Москве митингующие призывали дать свободу политзаключеннымНа акцию пришли почти 11 тыс. людей

В Москве (Российская Федерация) завершился марш памяти Бориса Немцова, во время которого активисты скандировали "Герои не умирают!" и "Свободу политзаключенным!". Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Как отмечается, марш памяти посетили 10,8 тыс. человек. Власти Москвы согласовала акцию. Активисты прошли от Страстного бульвара по кольцу до проспекта Академика Сахарова.

Во время марша, участники акции скандируют: "Россия будет свободной!", "Наше имя Борис Немцов", "Борис Немцов в каждом из нас!", "Герои не умирают!", "Свободу политзаключенным!".

Также шла колонна с черным баннером "вспомним", в ней люди стояли с черно-белыми портретами убитых журналистов Анастасии Бабуровой, Кирилла Радченко, Александра Расторгуева, Владислава Листьева, Юрия Щекочихина, Натальи Эстемировой, Дмитрия Холодова и других.

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Кроме того, "ОВД-Инфо" сообщили о задержании участника марша в Москве Тимофея Петрушенко. Он рассказал, что принес на акцию плакат с нецензурным высказыванием Владимира Путина, но оставил его в камере хранения. После того, как активист положил плакат и подошел к рамкам у входа на акцию, его задержала полиция. Петрушенко привезли в отдел полиции по Тверскому району.

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 Теги: Москва, митинг

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