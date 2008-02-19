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Раздел: Россия  
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В России прошли марши памяти Немцова

В России прошли марши памяти НемцоваВся площадь по периметру была отгорожена спецтехникой.

В воскресенье, 24 февраля, в России прошли марши памяти убитого четыре года назад российского оппозиционера Бориса Немцова. Участники скандировали: "Путин - вор!", "Украина, мы с тобой!", "Путин - позор России!", "Долой власть чекистов!" и другое.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Митингующие прошли по Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам до Проспекта академика Сахарова. Организаторы ожидали, что в мероприятии примут участие до 30 тысяч человек. Как передает некоммерческое объединение "Белый счетчик", число участников акции составило почти 11 тысяч человек.

Демонстранты несли плакаты: "Всех не перестреляешь", "Импичмент - люстрации", "Россия будет свободной".

К митингующим присоединились известные политики и правозащитники - член окружного Совета депутатов Илья Яшин, активист Марк Фейгин, лишенный в апреле 2018 года адвокатского статуса, писатель и журналист Дмитрий Быков.

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Акция памяти Немцова состоялась в Санкт-Петербурге - на площади Ленина перед Финляндским вокзалом. Вся площадь по периметру была отгорожена спецтехникой. В акции, по данным издания, участвовали около 1000 человек.



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 Теги: Россия, Немцов, марш

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