Раздел: Россия
В Испании найден мертвым российский политтехнолог
По данным, Малашенко совершил самоубийство.
В Испании найден мертвым российский политтехнолог, бывший руководитель избирательного штаба журналистки Ксении Собчак на выборах президента РФ 2018 года Игорь Малашенко.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.
Информацию об этом изданию подтвердили Собчак и главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.
Подробностей смерти издание не раскрыло. Известно, что политтехнолог в середине февраля был госпитализирован в Латвии.
Жена политтехнолога, светский обозреватель Божена Рынска считала, что Малашенко "доводят до инсульта" процессом о разделении имущества с бывшей женой Еленой, информирует "Комсомольская правда". "Вчера на суде Елена Пивоварова заявила, что она претендует на 80% состояния Игоря. Женщина, которая почти никогда не работала", – цитирует Рынску издание.
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Малашенко был, в частности, одним из создателей телекомпании НТВ, гендиректором РГТРК "Останкино" и гендиректором канала RTVI. В 1996 году консультировал избирательную кампанию кандидата в президенты РФ Бориса Ельцина, который выборы выиграл.
В Испании найден мертвым российский политтехнолог, бывший руководитель избирательного штаба журналистки Ксении Собчак на выборах президента РФ 2018 года Игорь Малашенко.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.
Информацию об этом изданию подтвердили Собчак и главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.
Подробностей смерти издание не раскрыло. Известно, что политтехнолог в середине февраля был госпитализирован в Латвии.
Жена политтехнолога, светский обозреватель Божена Рынска считала, что Малашенко "доводят до инсульта" процессом о разделении имущества с бывшей женой Еленой, информирует "Комсомольская правда". "Вчера на суде Елена Пивоварова заявила, что она претендует на 80% состояния Игоря. Женщина, которая почти никогда не работала", – цитирует Рынску издание.
Читайте также: В РФ найден мертвым известный музыкант
Малашенко был, в частности, одним из создателей телекомпании НТВ, гендиректором РГТРК "Останкино" и гендиректором канала RTVI. В 1996 году консультировал избирательную кампанию кандидата в президенты РФ Бориса Ельцина, который выборы выиграл.
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