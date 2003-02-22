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На Камчатке начал извергаться вулкан

На Камчатке начал извергаться вулканВысота активного купола близка к 600 м.

Активность самого северного вулкана Камчатки Шивелуча продолжает усиливаться. По активному куполу постоянно скатываются раскаленные лавины, что свидетельствует о непрерывном поступлении свежей лавы. Об этом сообщил начальник Камчатской вулканостанции Юрий Демянчук на официальном сайте вулканологической обсерватории поселка Ключи на Камчатке в РФ, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лигу.

Высота активного купола близка к 600 м.

"Характер и вид активности говорит о возможном сильном извержении вулкана с разрушением части постройки купола и схождением пирокластических потоков", - сказал Демянчук.

NASA Earth Observatory обнародовала фото извержения Шивелуча, зафиксированного 23 февраля. В течение последней тысячи лет вулкан делал около 60 крупных извержений.

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21 февраля Шивелуча выбросил столб пара и газа с пеплом на высоту до 6 км над уровнем моря.
На Камчатке начал извергаться вулкан


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 Теги: Камчатка, вулкан, извержение

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Сегодня, 11:24 » Автор: Алена Шимко
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