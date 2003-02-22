Раздел: Россия
На Камчатке начал извергаться вулкан
Высота активного купола близка к 600 м.
Активность самого северного вулкана Камчатки Шивелуча продолжает усиливаться. По активному куполу постоянно скатываются раскаленные лавины, что свидетельствует о непрерывном поступлении свежей лавы. Об этом сообщил начальник Камчатской вулканостанции Юрий Демянчук на официальном сайте вулканологической обсерватории поселка Ключи на Камчатке в РФ, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лигу.
Высота активного купола близка к 600 м.
"Характер и вид активности говорит о возможном сильном извержении вулкана с разрушением части постройки купола и схождением пирокластических потоков", - сказал Демянчук.
NASA Earth Observatory обнародовала фото извержения Шивелуча, зафиксированного 23 февраля. В течение последней тысячи лет вулкан делал около 60 крупных извержений.
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21 февраля Шивелуча выбросил столб пара и газа с пеплом на высоту до 6 км над уровнем моря.
Активность самого северного вулкана Камчатки Шивелуча продолжает усиливаться. По активному куполу постоянно скатываются раскаленные лавины, что свидетельствует о непрерывном поступлении свежей лавы. Об этом сообщил начальник Камчатской вулканостанции Юрий Демянчук на официальном сайте вулканологической обсерватории поселка Ключи на Камчатке в РФ, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лигу.
Высота активного купола близка к 600 м.
"Характер и вид активности говорит о возможном сильном извержении вулкана с разрушением части постройки купола и схождением пирокластических потоков", - сказал Демянчук.
NASA Earth Observatory обнародовала фото извержения Шивелуча, зафиксированного 23 февраля. В течение последней тысячи лет вулкан делал около 60 крупных извержений.
Читайте также: В Японии впервые за шесть лет начал извергаться вулкан Симмое
21 февраля Шивелуча выбросил столб пара и газа с пеплом на высоту до 6 км над уровнем моря.
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