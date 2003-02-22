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Песков прокомментировал работу дочери в Европарламенте
Девушка стажируется у французского евродепутата.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал стажировку своей дочери Елизаветы в Европарламенте, назвав ее обычной студенческой практикой, передает Хроника.инфо со ссылкой на www.eurointegration.com.ua.
"Вы знаете, здесь речь идет об обычной студентке и обычной практике".
При этом Песков подчеркнул, что этот вопрос выходит за пределы его профессиональной деятельности. "Это касается моей дочери, это не касается моих служебных обязанностей и моей работы", - сказал он, отказываясь от других комментариев.
В понедельник, 25 февраля французский евродепутат Эмерик Шопрад, в бюро которого девушка проходит стажировку, подтвердил, что дочь Пескова Елизавета стажируется в Европарламенте.
По его словам, Пескова получает ежемесячное вознаграждение в 1000 евро, как и все другие стажеры. Политик заверил, что дочь спикера российского президента не имеет доступа к закрытым данным.
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Евродепутат от Франции Эмерик Шопрад в 2014 году публично поддержал аннексию Крыма.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал стажировку своей дочери Елизаветы в Европарламенте, назвав ее обычной студенческой практикой, передает Хроника.инфо со ссылкой на www.eurointegration.com.ua.
"Вы знаете, здесь речь идет об обычной студентке и обычной практике".
При этом Песков подчеркнул, что этот вопрос выходит за пределы его профессиональной деятельности. "Это касается моей дочери, это не касается моих служебных обязанностей и моей работы", - сказал он, отказываясь от других комментариев.
В понедельник, 25 февраля французский евродепутат Эмерик Шопрад, в бюро которого девушка проходит стажировку, подтвердил, что дочь Пескова Елизавета стажируется в Европарламенте.
По его словам, Пескова получает ежемесячное вознаграждение в 1000 евро, как и все другие стажеры. Политик заверил, что дочь спикера российского президента не имеет доступа к закрытым данным.
Читайте также: Песков прокомментировал возможную высылку дипломатов из США
Евродепутат от Франции Эмерик Шопрад в 2014 году публично поддержал аннексию Крыма.
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