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Раздел: Россия  
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Песков прокомментировал работу дочери в Европарламенте

Песков прокомментировал работу дочери в ЕвропарламентеДевушка стажируется у французского евродепутата.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал стажировку своей дочери Елизаветы в Европарламенте, назвав ее обычной студенческой практикой, передает Хроника.инфо со ссылкой на www.eurointegration.com.ua.

"Вы знаете, здесь речь идет об обычной студентке и обычной практике".

При этом Песков подчеркнул, что этот вопрос выходит за пределы его профессиональной деятельности. "Это касается моей дочери, это не касается моих служебных обязанностей и моей работы", - сказал он, отказываясь от других комментариев.

В понедельник, 25 февраля французский евродепутат Эмерик Шопрад, в бюро которого девушка проходит стажировку, подтвердил, что дочь Пескова Елизавета стажируется в Европарламенте.

По его словам, Пескова получает ежемесячное вознаграждение в 1000 евро, как и все другие стажеры. Политик заверил, что дочь спикера российского президента не имеет доступа к закрытым данным.

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Евродепутат от Франции Эмерик Шопрад в 2014 году публично поддержал аннексию Крыма.

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 Теги: Песков, дочь, Европарламент, стажировка

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Сегодня, 14:25 » Автор: Алена Шимко
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