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Раздел: Россия  
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Россия в обход санкций поставляла нефть КНДР

Россия в обход санкций поставляла нефть КНДР Владелец российского танкера не ответил на запросы о комментарии по данному вопросу.

Российский танкер минимум четыре раза нарушил международные санкции против КНДР, осуществляя поставки топлива северокорейскому кораблю.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.

Поставки были осуществлены в период с октября 2017 года по май 2018 года. Утверждается, что по документам российский танкер "Тантал" направлялся в китайский порт Нинбо, однако на самом деле в нейтральных водах перелив топливо на борт северокорейского судна.

При этом экипаж судна "Тантал" нарочно выключал передатчики, чтобы его нельзя было отследить.

Как отмечается, подобные действия могли облегчить режим изоляции, в котором находится КНДР.

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Стоит отметить, что США неоднократно обвиняли Россию в нарушении режима санкций против КНДР.

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 Теги: Россия, нефть, КНДР

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Сегодня, 18:44 » Автор: Эдгар Букмирза
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