Раздел: Россия
Россия в обход санкций поставляла нефть КНДР
Владелец российского танкера не ответил на запросы о комментарии по данному вопросу.
Российский танкер минимум четыре раза нарушил международные санкции против КНДР, осуществляя поставки топлива северокорейскому кораблю.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.
Поставки были осуществлены в период с октября 2017 года по май 2018 года. Утверждается, что по документам российский танкер "Тантал" направлялся в китайский порт Нинбо, однако на самом деле в нейтральных водах перелив топливо на борт северокорейского судна.
При этом экипаж судна "Тантал" нарочно выключал передатчики, чтобы его нельзя было отследить.
Как отмечается, подобные действия могли облегчить режим изоляции, в котором находится КНДР.
Читайте также: Россия грубо нарушает международные санкции против КНДР
Стоит отметить, что США неоднократно обвиняли Россию в нарушении режима санкций против КНДР.
Российский танкер минимум четыре раза нарушил международные санкции против КНДР, осуществляя поставки топлива северокорейскому кораблю.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.
Поставки были осуществлены в период с октября 2017 года по май 2018 года. Утверждается, что по документам российский танкер "Тантал" направлялся в китайский порт Нинбо, однако на самом деле в нейтральных водах перелив топливо на борт северокорейского судна.
При этом экипаж судна "Тантал" нарочно выключал передатчики, чтобы его нельзя было отследить.
Как отмечается, подобные действия могли облегчить режим изоляции, в котором находится КНДР.
Читайте также: Россия грубо нарушает международные санкции против КНДР
Стоит отметить, что США неоднократно обвиняли Россию в нарушении режима санкций против КНДР.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
228
0
Оставьте свой комментарий