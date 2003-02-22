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Раздел: Россия  
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В Курске БТР "зажали" легковые авто

В Курске БТР "зажали" легковые автоДТП произошло в центре города.

В Курске (Россия) средь бела дня произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Четыре легковых автомобиля оказались буквально зажатыми между двумя военными БТРами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

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Местные массмедиа сообщают, что фото и видео выложили в сеть свидетели ДТП. Сообщается, что военную технику перегоняли через центр города. Внезапно первый из БТРов затормозил и стал сдавать назад. Вклинившиеся между двумя тяжелыми машинами лековушки оказались зажатыми между бронетехникой. Также сообщается, что в результате ДТП никто не пострадал.


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 Теги: Курск, БТР, ДТП, легковые автомобили

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Сегодня, 16:28 » Автор: Алена Шимко
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