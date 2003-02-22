В России столкнулись гражданские автомобили и два бронетранспортера

В результате автомобили были зажаты двумя БТР.



Сегодня в ценре российского города Курск столкнулись четыре гражданские легковые автомобили и два бронетранспортера.



Об этом пишет



"Военная техника колонной направлялась в пункт постоянной дислокации в городе Курск и в то время гражданские автомобили вклинились в организованную колонну. В результате автомобили были зажаты двумя БТР", - говорится в сообщении издания со ссылкой на командование Курского военного гарнизона.



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В результате аварии никто не пострадал, а легковые авто получили незначительные повреждения.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Сегодня в ценре российского города Курск столкнулись четыре гражданские легковые автомобили и два бронетранспортера.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unn.com.ua "Военная техника колонной направлялась в пункт постоянной дислокации в городе Курск и в то время гражданские автомобили вклинились в организованную колонну. В результате автомобили были зажаты двумя БТР", - говорится в сообщении издания со ссылкой на командование Курского военного гарнизона.В результате аварии никто не пострадал, а легковые авто получили незначительные повреждения.





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