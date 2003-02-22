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Раздел: Россия  
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В России столкнулись гражданские автомобили и два бронетранспортера

В России столкнулись гражданские автомобили и два бронетранспортераВ результате автомобили были зажаты двумя БТР.

Сегодня в ценре российского города Курск столкнулись четыре гражданские легковые автомобили и два бронетранспортера.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unn.com.ua.

"Военная техника колонной направлялась в пункт постоянной дислокации в городе Курск и в то время гражданские автомобили вклинились в организованную колонну. В результате автомобили были зажаты двумя БТР", - говорится в сообщении издания со ссылкой на командование Курского военного гарнизона.

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В результате аварии никто не пострадал, а легковые авто получили незначительные повреждения.

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 Теги: Россия, БТР, ДТП

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