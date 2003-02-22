Раздел: Россия
В России столкнулись гражданские автомобили и два бронетранспортера
В результате автомобили были зажаты двумя БТР.
Сегодня в ценре российского города Курск столкнулись четыре гражданские легковые автомобили и два бронетранспортера.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unn.com.ua.
"Военная техника колонной направлялась в пункт постоянной дислокации в городе Курск и в то время гражданские автомобили вклинились в организованную колонну. В результате автомобили были зажаты двумя БТР", - говорится в сообщении издания со ссылкой на командование Курского военного гарнизона.
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В результате аварии никто не пострадал, а легковые авто получили незначительные повреждения.
Сегодня в ценре российского города Курск столкнулись четыре гражданские легковые автомобили и два бронетранспортера.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unn.com.ua.
"Военная техника колонной направлялась в пункт постоянной дислокации в городе Курск и в то время гражданские автомобили вклинились в организованную колонну. В результате автомобили были зажаты двумя БТР", - говорится в сообщении издания со ссылкой на командование Курского военного гарнизона.
Читайте также: В Киеве столкнулись четыре автомобиля
В результате аварии никто не пострадал, а легковые авто получили незначительные повреждения.
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