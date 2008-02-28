Раздел: Россия
В России лыжники попали под лавину: есть погибший
Они катались за пределами трассы.
В Карачаево-Черкесии в районе курорта Архыз попали под лавину семь лыжников, которые, предположительно, катались за пределами проложенной трассы. В результате один из них погиб, передает Хроника.инфо со ссылкой на Медузу.
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Два человека находятся в тяжелом состоянии, четверо получили легкие травмы и не нуждаются в госпитализации.
В Карачаево-Черкесии в районе курорта Архыз попали под лавину семь лыжников, которые, предположительно, катались за пределами проложенной трассы. В результате один из них погиб, передает Хроника.инфо со ссылкой на Медузу.
Читайте также: В горах Грузии под лавиной погиб турист
Два человека находятся в тяжелом состоянии, четверо получили легкие травмы и не нуждаются в госпитализации.
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