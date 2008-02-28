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Раздел: Россия  
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В России лыжники попали под лавину: есть погибший

В России лыжники попали под лавину: есть погибшийОни катались за пределами трассы.

В Карачаево-Черкесии в районе курорта Архыз попали под лавину семь лыжников, которые, предположительно, катались за пределами проложенной трассы. В результате один из них погиб, передает Хроника.инфо со ссылкой на Медузу.

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Два человека находятся в тяжелом состоянии, четверо получили легкие травмы и не нуждаются в госпитализации.
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 Теги: Россия, лыжники, лавина, погибший

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Сегодня, 18:23 » Автор: Алена Шимко
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