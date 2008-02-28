В России лыжники попали под лавину: есть погибший

Они катались за пределами трассы.



В Карачаево-Черкесии в районе курорта Архыз попали под лавину семь лыжников, которые, предположительно, катались за пределами проложенной трассы. В результате один из них погиб, передает



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Два человека находятся в тяжелом состоянии, четверо получили легкие травмы и не нуждаются в госпитализации. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Карачаево-Черкесии в районе курорта Архыз попали под лавину семь лыжников, которые, предположительно, катались за пределами проложенной трассы. В результате один из них погиб, передает Хроника.инфо со ссылкой на Медузу Два человека находятся в тяжелом состоянии, четверо получили легкие травмы и не нуждаются в госпитализации.





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