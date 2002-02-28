Раздел: Россия
В России возле школы произошли "разборки" со стрельбой
Стреляли по прохожим.
В Нижнем Новгороде возле одной из школ неизвестные открыли стрельбу по прохожим, передает Хроника.инфо со ссылкой на Медузу.
Стрельба никак не была связана со школой - она стала результатом конфликта двух групп людей, случайно оказавшихся возле учебного заведения.
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Стрельба велась из пневматического пистолета, трое прохожих успели забежать в здание школы. Известно, что злоумышленники стреляли из проезжающего автомобиля. Пострадал один человек. Он получил касательное ранение в плечо.
В Нижнем Новгороде возле одной из школ неизвестные открыли стрельбу по прохожим, передает Хроника.инфо со ссылкой на Медузу.
Стрельба никак не была связана со школой - она стала результатом конфликта двух групп людей, случайно оказавшихся возле учебного заведения.
Читайте также: В санатории Киева произошли нешуточные разборки со стрельбой
Стрельба велась из пневматического пистолета, трое прохожих успели забежать в здание школы. Известно, что злоумышленники стреляли из проезжающего автомобиля. Пострадал один человек. Он получил касательное ранение в плечо.
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