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Раздел: Россия  
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В России возле школы произошли "разборки" со стрельбой

В России возле школы произошли "разборки" со стрельбойСтреляли по прохожим.

В Нижнем Новгороде возле одной из школ неизвестные открыли стрельбу по прохожим, передает Хроника.инфо со ссылкой на Медузу.

Стрельба никак не была связана со школой - она стала результатом конфликта двух групп людей, случайно оказавшихся возле учебного заведения.

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Стрельба велась из пневматического пистолета, трое прохожих успели забежать в здание школы. Известно, что злоумышленники стреляли из проезжающего автомобиля. Пострадал один человек. Он получил касательное ранение в плечо.
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 Теги: Россия, школа, стрельба

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Сегодня, 13:47 » Автор: Алена Шимко
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