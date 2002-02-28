Раздел: Россия
В России дали свежую информацию о готовности СП-2
Уже построено 800 километров.
Компания Nord Stream 2 AG построила более 800 км трубопровода Северный поток-2 по дну Балтийского моря. Об этом сообщается на сайте компании в пятницу, 1 марта, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Протяженность маршрута двух ниток газопровода составляет более 1200 километров.
Как отмечается, крупнейшее в мире трубоукладочное судно Pioneering Spirit, которое ведет строительство, временно покинет акваторию Балтийского море, чтобы выполнить контрактные обязательства в шведских водах в Северном море. Эти обстоятельства были обговорены еще весной 2017 года.
В течение месяца судно вернется к работе по укладке трубопровода.
Две ветки Северного потока-2 должны быть построены до конца 2019 года. Они пройдут от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Общая мощность газопровода составляет 55 млрд куб. м газа в год.
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Северный поток-2 пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран – России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Компания Nord Stream 2 AG построила более 800 км трубопровода Северный поток-2 по дну Балтийского моря. Об этом сообщается на сайте компании в пятницу, 1 марта, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Протяженность маршрута двух ниток газопровода составляет более 1200 километров.
Как отмечается, крупнейшее в мире трубоукладочное судно Pioneering Spirit, которое ведет строительство, временно покинет акваторию Балтийского море, чтобы выполнить контрактные обязательства в шведских водах в Северном море. Эти обстоятельства были обговорены еще весной 2017 года.
В течение месяца судно вернется к работе по укладке трубопровода.
Две ветки Северного потока-2 должны быть построены до конца 2019 года. Они пройдут от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Общая мощность газопровода составляет 55 млрд куб. м газа в год.
Читайте также: В Сети подняли на смех свежую фотку Путина
Северный поток-2 пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран – России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
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