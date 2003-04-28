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Раздел: Россия  
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В России погибли комики, ехавшие на BlaBlaCar

В России погибли комики, ехавшие на BlaBlaCarОни ехали на концерт.

В Белореченском районе Краснодарского края в ДТП погибли двое участников регионального Stand Up клуба Денис Маловичко и Елена Зуева, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Актеры погибли на трассе 3 мая днем в столкновении двух иномарок. Их тела были опознаны позже.

60-летний водитель Hyundai Accent выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим авто такой же марки. Жертвами столкновения стали 5 человек, виновник аварии и один из пассажиров были госпитализированы. В отношении водителя завели дело за нарушение ПДД, что привело к гибели людей.

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Известно, что актеры воспользовались услугами BlaBlaCar, то есть попутчика, чтобы добраться на концерт в Краснодаре.
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 Теги: Россия, стендап, комики, смерть, BlaBlaCar

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Сегодня, 13:28 » Автор: Алена Шимко
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