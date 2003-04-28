Раздел: Россия
В России погибли комики, ехавшие на BlaBlaCar
Они ехали на концерт.
В Белореченском районе Краснодарского края в ДТП погибли двое участников регионального Stand Up клуба Денис Маловичко и Елена Зуева, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Актеры погибли на трассе 3 мая днем в столкновении двух иномарок. Их тела были опознаны позже.
60-летний водитель Hyundai Accent выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим авто такой же марки. Жертвами столкновения стали 5 человек, виновник аварии и один из пассажиров были госпитализированы. В отношении водителя завели дело за нарушение ПДД, что привело к гибели людей.
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Известно, что актеры воспользовались услугами BlaBlaCar, то есть попутчика, чтобы добраться на концерт в Краснодаре.
В Белореченском районе Краснодарского края в ДТП погибли двое участников регионального Stand Up клуба Денис Маловичко и Елена Зуева, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Актеры погибли на трассе 3 мая днем в столкновении двух иномарок. Их тела были опознаны позже.
60-летний водитель Hyundai Accent выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим авто такой же марки. Жертвами столкновения стали 5 человек, виновник аварии и один из пассажиров были госпитализированы. В отношении водителя завели дело за нарушение ПДД, что привело к гибели людей.
Читайте также: В России снова хотят заблокировать популярный сервис
Известно, что актеры воспользовались услугами BlaBlaCar, то есть попутчика, чтобы добраться на концерт в Краснодаре.
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