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Раздел: Россия  
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В России на военном полигоне костер спровоцировал взрыв

В России на военном полигоне костер спровоцировал взрывПогиб солдат.

На полигоне в Свердловской области РФ один военнослужащий погиб и еще четверо пострадали при подрыве боеприпаса, передает Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.

По предварительным данным ведомства, в пятницу, 3 мая, военные в нарушение требований безопасности разожгли костер, что привело к детонации. Пострадавших доставили в военный госпиталь гарнизона, их состояние не уточняется.

Все обстоятельства происшествия устанавливают комиссия ЦВО РФ и сотрудники военной прокуратуры. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 349 УК (нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

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Речь идет о Еланском гарнизоне и что погибший - солдат-срочник. Еще один военный лишился ног, пишет издание.
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 Теги: россия, полигон, взрыв, костер, жертвы

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Сегодня, 15:04 » Автор: Алена Шимко
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