Раздел: Россия
В России произошло массовое убийство: среди жертв ребенок
Полиция начала расследование ужасной трагедии.
4 мая в частном доме российского города Нязеперетовск были обнаружены мертвыми пять человек, среди которых четырехлетний ребенок.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Среди убитых хозяин дома Марат Ганеев. Одна из убитых женщин была полностью раздета.
По информации других источников, среди убитых также была мать ребенка, остальные родственниками между собой не являются.
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Убитые вели асоциальный образ жизни и распивали алкоголь незадолго до смерти.
4 мая в частном доме российского города Нязеперетовск были обнаружены мертвыми пять человек, среди которых четырехлетний ребенок.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Среди убитых хозяин дома Марат Ганеев. Одна из убитых женщин была полностью раздета.
По информации других источников, среди убитых также была мать ребенка, остальные родственниками между собой не являются.
Читайте также: В России на школьном выпускном произошло массовое отравление
Убитые вели асоциальный образ жизни и распивали алкоголь незадолго до смерти.
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