В России будут идентифицировать в мессенджерах по номеру телефона

Мессенджеры обязали проверять данные о регистрации номера телефона пользователя у мобильного оператора.



В воскресенье, 5 мая, в России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах по номеру телефона. Документ о новых правилах идентификации пользователей мессенджеров в конце 2018 года подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев, передает интернет-издание



Теперь мессенджеры должны проверять информацию о регистрации номера телефона пользователя у мобильного оператора. Тот, в свою очередь, в течение 20 минут обязан предоставить запрашиваемую информацию. Если оператор не успел ответить или номера телефона не оказалось в базе данных, то идентификация не будет считаться пройденной.



Пользователь сможет пройти идентификацию повторно, если изменит информацию о себе или использует другой номер.



Пользователям, которые не прошли проверку, мессенджер обязан запретить отправку сообщений. Сотовый оператор в свою очередь должен вносить в свою базу данных как информацию о том, каким приложением пользуется абонент, а также уникальный код идентификации.



Все опрошенные ТАСС накануне вступления в силу постановления правительства мобильные операторы (Билайн, МТС, Мегафон и Tele2) заявили, что готовы к выполнению новых требований.



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Представители Facebook Messenger, Whats App, Instagram и Viber ситуацию пока не комментируют. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В воскресенье, 5 мая, в России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах по номеру телефона. Документ о новых правилах идентификации пользователей мессенджеров в конце 2018 года подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент Теперь мессенджеры должны проверять информацию о регистрации номера телефона пользователя у мобильного оператора. Тот, в свою очередь, в течение 20 минут обязан предоставить запрашиваемую информацию. Если оператор не успел ответить или номера телефона не оказалось в базе данных, то идентификация не будет считаться пройденной.Пользователь сможет пройти идентификацию повторно, если изменит информацию о себе или использует другой номер.Пользователям, которые не прошли проверку, мессенджер обязан запретить отправку сообщений. Сотовый оператор в свою очередь должен вносить в свою базу данных как информацию о том, каким приложением пользуется абонент, а также уникальный код идентификации.Все опрошенные ТАСС накануне вступления в силу постановления правительства мобильные операторы (Билайн, МТС, Мегафон и Tele2) заявили, что готовы к выполнению новых требований.Представители Facebook Messenger, Whats App, Instagram и Viber ситуацию пока не комментируют.





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