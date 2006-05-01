Пожар в Шереметьево: в России официально подтвердил гибель 13 человек

Следователи восстановили картину крушения после общения с пилотами.



Число погибших в результате авиакатастрофы в Шереметьево выросло до 13 человек, двое из них дети.



Об этом пишет



Что касается пострадавших, то по данным Telegram-канала Mash, то на данный момент их 18. Почти все отравились угарным газом. На данный момент врачи развозят их по больницам.



Помимо этого, следователи восстановили картину крушения после общения с пилотами. Так, изначально, в борт Аэрофлота попала молния - это первопричина катастрофы. Затем грубая посадка, ошибки экипажа - это привело к пожару.



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Среди пострадавших на борту самолета оказались 33-летний Михаил Савченко, который известен в Мурманске своей игрой в "Что? Где? Когда?". Он - в тяжелом состоянии с отравлением газом. А также мэр Североморска - закрытого города в Мурманской области. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Число погибших в результате авиакатастрофы в Шереметьево выросло до 13 человек, двое из них дети.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua Что касается пострадавших, то по данным Telegram-канала Mash, то на данный момент их 18. Почти все отравились угарным газом. На данный момент врачи развозят их по больницам.Помимо этого, следователи восстановили картину крушения после общения с пилотами. Так, изначально, в борт Аэрофлота попала молния - это первопричина катастрофы. Затем грубая посадка, ошибки экипажа - это привело к пожару.Среди пострадавших на борту самолета оказались 33-летний Михаил Савченко, который известен в Мурманске своей игрой в "Что? Где? Когда?". Он - в тяжелом состоянии с отравлением газом. А также мэр Североморска - закрытого города в Мурманской области.





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