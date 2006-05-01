Раздел: Россия
На Эльбрусе погиб турист-экстремал из Украины
Смерть туриста не связана с погодными условиями на горе.
Турист-экстремал из Украины трагически погиб при попытке покорить Эльбрус, сообщили в региональном отделении МЧС по Кабардино-Балкарии, передает Хроника.инфо со ссылкой на experttur.com.
Спасатели предварительно считают, что смерть туриста не связана с погодными условиями на горе.
Украинец принимал участие в XI Международном фестивале горных экстремальных видов спорта. Происшествие случилось в первой половине дня в воскресенье, 5 мая. С целью эвакуации тела погибшего на гору были направлена группа в составе четырнадцати человек.
Погибший мужчина – 1985-го года рождения. По предварительной версии, смерть украинца наступила из-за проблем со здоровьем – в результате сердечной недостаточности. Ему стало плохо на высоте 3500 м. Российские правоохранительные органы занимаются расследованием причин и обстоятельств случившегося.
Эльбрус – самая высокая точка России и самая опасная для покорения гора страны. Трагические случаи в регионе происходят регулярно, не менее часто туристы теряют ориентацию при попытках покорить вершину, высота которой над уровнем моря превышает 56000 м.
Читайте также: В Чернобыле умер турист-экстремал
Гора чрезвычайно популярна среди альпинистов со всех уголков мира. Обилие происшествий и трагических случаев на Эльбрусе не отпугивает туристов, в том числе из Украины.
Турист-экстремал из Украины трагически погиб при попытке покорить Эльбрус, сообщили в региональном отделении МЧС по Кабардино-Балкарии, передает Хроника.инфо со ссылкой на experttur.com.
Спасатели предварительно считают, что смерть туриста не связана с погодными условиями на горе.
Украинец принимал участие в XI Международном фестивале горных экстремальных видов спорта. Происшествие случилось в первой половине дня в воскресенье, 5 мая. С целью эвакуации тела погибшего на гору были направлена группа в составе четырнадцати человек.
Погибший мужчина – 1985-го года рождения. По предварительной версии, смерть украинца наступила из-за проблем со здоровьем – в результате сердечной недостаточности. Ему стало плохо на высоте 3500 м. Российские правоохранительные органы занимаются расследованием причин и обстоятельств случившегося.
Эльбрус – самая высокая точка России и самая опасная для покорения гора страны. Трагические случаи в регионе происходят регулярно, не менее часто туристы теряют ориентацию при попытках покорить вершину, высота которой над уровнем моря превышает 56000 м.
Читайте также: В Чернобыле умер турист-экстремал
Гора чрезвычайно популярна среди альпинистов со всех уголков мира. Обилие происшествий и трагических случаев на Эльбрусе не отпугивает туристов, в том числе из Украины.
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