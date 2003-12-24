Ярмоленко – самый результативный украинский футболист 2017 года

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Ярмоленко уходящий год встречал в футболке родного киевского «Динамо», а с 28 августа стал игроком дортмундской «Боруссии». Во всех турнирах на клубном и международном уровне 28-летний вингер отыграл 47 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 14 результативных передач (статистика портала Transfermarkt).Помимо Ярмоленко больше 20 очков по системе гол+пас смогли набрать только три футболиста – динамовцы Денис Гармаш и Николай Морозюк, а также натурализованный украинский полузащитник «Шахтера» Марлос.1. Андрей Ярмоленко («Динамо»/«Боруссия» Д) – 47 матчей, 38 очков (24 гола+14 ассистов)2. Денис Гармаш («Динамо») – 40 матчей, 21 очко (13+8)3. Марлос («Шахтер») – 41 матч, 21 очко (12+9)4. Николай Морозюк («Динамо») – 40 матчей, 21 очко (6+15)5. Виктор Цыганков («Динамо») – 33 матча, 15 очков (8+7)6. Вячеслав Шарпар («Ворскла») – 34 матча, 13 очков (9+4)7. Евгений Селезнев («Карабюкспор») – 31 матч, 13 очков (8+5)8. Алексей Хобленко («Черноморец») – 32 матча, 12 очков (9+3)9. Сергей Старенький («Александрия») – 28 матчей, 12 очков (9+3)10. Виталий Буяльский («Динамо») – 36 матчей, 12 очков (6+6)