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Ярмоленко – самый результативный украинский футболист 2017 года

Ярмоленко – самый результативный украинский футболист 2017 годаПолузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Украины Андрей Ярмоленко с большим отрывом возглавил рейтинг самых результативных украинских игроков в 2017 году.

Ярмоленко уходящий год встречал в футболке родного киевского «Динамо», а с 28 августа стал игроком дортмундской «Боруссии». Во всех турнирах на клубном и международном уровне 28-летний вингер отыграл 47 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 14 результативных передач (статистика портала Transfermarkt).

Помимо Ярмоленко больше 20 очков по системе гол+пас смогли набрать только три футболиста – динамовцы Денис Гармаш и Николай Морозюк, а также натурализованный украинский полузащитник «Шахтера» Марлос.

Топ-10 самых результативных украинских футболистов в 2017 году:

1. Андрей Ярмоленко («Динамо»/«Боруссия» Д) – 47 матчей, 38 очков (24 гола+14 ассистов)
2. Денис Гармаш («Динамо») – 40 матчей, 21 очко (13+8)
3. Марлос («Шахтер») – 41 матч, 21 очко (12+9)
4. Николай Морозюк («Динамо») – 40 матчей, 21 очко (6+15)
5. Виктор Цыганков («Динамо») – 33 матча, 15 очков (8+7)

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6. Вячеслав Шарпар («Ворскла») – 34 матча, 13 очков (9+4)
7. Евгений Селезнев («Карабюкспор») – 31 матч, 13 очков (8+5)
8. Алексей Хобленко («Черноморец») – 32 матча, 12 очков (9+3)
9. Сергей Старенький («Александрия») – 28 матчей, 12 очков (9+3)
10. Виталий Буяльский («Динамо») – 36 матчей, 12 очков (6+6)
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 Теги: Ярмоленко, Гармаш, Марлос

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Сегодня, 19:04 » Автор: Иван Мартынов
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