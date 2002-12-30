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НХЛ: «Тампа» обыграла «Торонто», «Вегас» огорчил «Нэшвилл»

НХЛ: «Тампа» обыграла «Торонто», «Вегас» огорчил «Нэшвилл»В США завершен большой игровой день регулярного чемпионата НХЛ.

«Тампа-Бэй» за счет ударного отрезка во втором периоде всухую обыграла «Торонто». Первую шайбу в сезоне забросил Седрик Пакетт, а голкипер «Молний» Андрей Василевский парировал 29 бросков и оформил шестой шатаут в сезоне.

«Вегас» на пути к восьмой победе подряд не заметил «Нэшвилл». Голкипер хозяев Марк-Андре Флери парировал 28 бросков и оставил свои ворота в неприкосновенности, а победную шайбу в середине второго периода в большинстве забросил Рейли Смит.

Дубль Александра Овечкина помог «Вашингтону» в овертайме дожать «Каролину». Россиянин забросил 584-ю шайбу в карьере и вышел на шестое место в истории НХЛ по количеству голов за одну команду. «Кэпиталз» с тремя победами подряд сохраняют первую строку в Столичном дивизионе.

Нестабильный «Питтсбург» порадовал своих болельщиков крупной победой над «Филадельфией». При счете 1:1 действующий чемпион НХЛ во втором периоде за две минуты трижды вскрыл оборону «Летчиков» и легко удержал добытый перевес.

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Результаты матчей дня:

Торонто – Тампа-Бэй – 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Айлендерс – Бостон – 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

Филадельфия – Питтсбург – 1:5 (0:0, 1:4, 0:1)

Каролина – Вашингтон – 4:5 (1:2, 1:1, 2:1)

Монреаль – Сан-Хосе – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Сент-Луис – Нью-Джерси – 3:2 (1:0, 1:1, 0:1)

Миннесота – Флорида – 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Даллас – Коламбус – 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Колорадо – Виннипег – 3:2 (0:0, 2:0, 0:2)

Эдмонтон – Лос-Анджелес – 0:5 (0:0, 0:1, 0:4)

Ванкувер – Анахайм 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

Вегас – Нэшвилл 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
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 Теги: НХЛ, Тампа-Бэй, Торонто

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Сегодня, 07:46 » Автор: Иван Мартынов
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