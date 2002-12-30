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НБА: «Кливленд» обыграл «Портленд», «Сан-Антонио» увез победу из Нью-Йорка
Завершен очередной игровой день регулярного чемпионата НБА.
Дебют Айзеи Томаса вдохновил «Кливленд» на непростую победу над «Портлендом». «Кавальерс» проиграли первую половину матча, но после большого перерыва сумели перехватить инициативу. Томас в первом матче за семь месяцев провел на площадке почти 19 минут, за которые набрал 17 очков и завершил игру с показателем полезности «+17».
Игрок матча: ЛеБрон Джеймс (24+6 подборов+8 передач).
54 очка от дуэта Кавай Леонард-ЛаМаркус Олдридж помогли «Сан-Антонио» на выезде обыграть «Нью-Йорк. «Сперс» удалось минимизировать эффективность Кристапса Порзингиса – латыш реализовал 5 из 19 бросков с игры и набрал скромные 13 очков. Для Грегга Поповича победа в логове «Никс» стала 1176 в карьере, что позволило тренеру «Сан-Антонио» подняться на пятое место в рейтинге самых успешных наставников в истории НБА.
Игрок матча: Кавай Леонард (25+8 подборов)
«Финикс» за две минуты до конца домашнего матча против «Атланты» уступал 91:100, но 10 очков в клатче от Девина Букера позволили «Санс» отметиться великолепным камбэком. Украинец Алексей Лэнь за 22 минуты набрал 10 очков (5 из 6 с игры, 0 из 1 с линии штрафных) и завершил матч с показателем полезности «-10».
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Результаты матчей дня:
Кливленд – Портленд 127:110 (28:28, 25:28, 38:31, 36:23)
Нью-Йорк – Сан-Антонио 91:100 (29:25, 20:27, 18:29, 24:19)
Финикс – Атланта 104:103 (19:27, 30:21, 24:32, 31:23)
Сакраменто – Шарлотт 111:131 (25:32, 27:40, 29:28, 30:31)
Клипперс – Мемфис 113:105 (34:31, 33:31, 19:22, 27:21)
Дебют Айзеи Томаса вдохновил «Кливленд» на непростую победу над «Портлендом». «Кавальерс» проиграли первую половину матча, но после большого перерыва сумели перехватить инициативу. Томас в первом матче за семь месяцев провел на площадке почти 19 минут, за которые набрал 17 очков и завершил игру с показателем полезности «+17».
Игрок матча: ЛеБрон Джеймс (24+6 подборов+8 передач).
54 очка от дуэта Кавай Леонард-ЛаМаркус Олдридж помогли «Сан-Антонио» на выезде обыграть «Нью-Йорк. «Сперс» удалось минимизировать эффективность Кристапса Порзингиса – латыш реализовал 5 из 19 бросков с игры и набрал скромные 13 очков. Для Грегга Поповича победа в логове «Никс» стала 1176 в карьере, что позволило тренеру «Сан-Антонио» подняться на пятое место в рейтинге самых успешных наставников в истории НБА.
Игрок матча: Кавай Леонард (25+8 подборов)
«Финикс» за две минуты до конца домашнего матча против «Атланты» уступал 91:100, но 10 очков в клатче от Девина Букера позволили «Санс» отметиться великолепным камбэком. Украинец Алексей Лэнь за 22 минуты набрал 10 очков (5 из 6 с игры, 0 из 1 с линии штрафных) и завершил матч с показателем полезности «-10».
Читайте также: НБА: «Кливленд» в овертайме обыграл «Клипперс», «Сан-Антонио» справился с «Оклахомой», дабл-дабл Лэня
Результаты матчей дня:
Кливленд – Портленд 127:110 (28:28, 25:28, 38:31, 36:23)
Нью-Йорк – Сан-Антонио 91:100 (29:25, 20:27, 18:29, 24:19)
Финикс – Атланта 104:103 (19:27, 30:21, 24:32, 31:23)
Сакраменто – Шарлотт 111:131 (25:32, 27:40, 29:28, 30:31)
Клипперс – Мемфис 113:105 (34:31, 33:31, 19:22, 27:21)
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