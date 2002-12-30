НБА: «Кливленд» обыграл «Портленд», «Сан-Антонио» увез победу из Нью-Йорка

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Дебют Айзеи Томаса вдохновил «Кливленд» на непростую победу над «Портлендом». «Кавальерс» проиграли первую половину матча, но после большого перерыва сумели перехватить инициативу. Томас в первом матче за семь месяцев провел на площадке почти 19 минут, за которые набрал 17 очков и завершил игру с показателем полезности «+17».: ЛеБрон Джеймс (24+6 подборов+8 передач).54 очка от дуэта Кавай Леонард-ЛаМаркус Олдридж помогли «Сан-Антонио» на выезде обыграть «Нью-Йорк. «Сперс» удалось минимизировать эффективность Кристапса Порзингиса – латыш реализовал 5 из 19 бросков с игры и набрал скромные 13 очков. Для Грегга Поповича победа в логове «Никс» стала 1176 в карьере, что позволило тренеру «Сан-Антонио» подняться на пятое место в рейтинге самых успешных наставников в истории НБА.: Кавай Леонард (25+8 подборов)«Финикс» за две минуты до конца домашнего матча против «Атланты» уступал 91:100, но 10 очков в клатче от Девина Букера позволили «Санс» отметиться великолепным камбэком. Украинец Алексей Лэнь за 22 минуты набрал 10 очков (5 из 6 с игры, 0 из 1 с линии штрафных) и завершил матч с показателем полезности «-10».Кливленд – Портленд 127:110 (28:28, 25:28, 38:31, 36:23)Нью-Йорк – Сан-Антонио 91:100 (29:25, 20:27, 18:29, 24:19)Финикс – Атланта 104:103 (19:27, 30:21, 24:32, 31:23)Сакраменто – Шарлотт 111:131 (25:32, 27:40, 29:28, 30:31)Клипперс – Мемфис 113:105 (34:31, 33:31, 19:22, 27:21)