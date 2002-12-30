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Свитолина пробилась в полуфинал турнира в Брисбене

Свитолина пробилась в полуфинал турнира в БрисбенеСильнейшая украинская теннисистка Элина Свитолина одержала третью победу на крупном турнире в Брисбене.

В четвертьфинале Brisbane International Свитолина встречалась с девятой ракеткой мира Йоханной Контой. По личным встречам украинка вела со счетом 2:0.

Первый сет Свитолина провалила – Элина трижды отдала свою подачу, проиграв 10 из 12 розыгрышей со второго мяча. На приеме украинка четырежды добиралась до брейк-поинтов, но Конта отбила все попытки соперницы закрутить интригу.

Во второй партии теннисистки уверенно держали свою подачу. На тайбрейке Свитолина первой добралась до сет-бола и сразу же реализовала его после ошибки соперницы.

Решающий сет продлился всего пять геймов – Конта при счете 2:3 из-за проблем с правым бедром отказалась от продолжения борьбы.

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Элина Свитолина защитила прошлогодний результат в Брисбене, а замахнуться на большее украинка попробует в матче с Кайей Канепи или Каролиной
Плишковой.

Йоханна Конта (Великобритания, 5) – Элина Свитолина (Украина, 3) – 6:1, 6:7, 2:3, отказ Конты
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 Теги: Свитолина, Брисбен, теннис

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Сегодня, 08:05 » Автор: Иван Мартынов
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