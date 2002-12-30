Свитолина пробилась в полуфинал турнира в Брисбене

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В четвертьфинале Brisbane International Свитолина встречалась с девятой ракеткой мира Йоханной Контой. По личным встречам украинка вела со счетом 2:0.Первый сет Свитолина провалила – Элина трижды отдала свою подачу, проиграв 10 из 12 розыгрышей со второго мяча. На приеме украинка четырежды добиралась до брейк-поинтов, но Конта отбила все попытки соперницы закрутить интригу.Во второй партии теннисистки уверенно держали свою подачу. На тайбрейке Свитолина первой добралась до сет-бола и сразу же реализовала его после ошибки соперницы.Решающий сет продлился всего пять геймов – Конта при счете 2:3 из-за проблем с правым бедром отказалась от продолжения борьбы.Элина Свитолина защитила прошлогодний результат в Брисбене, а замахнуться на большее украинка попробует в матче с Кайей Канепи или КаролинойПлишковой.Йоханна Конта (Великобритания, 5) –– 6:1, 6:7, 2:3, отказ Конты