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Свитолина пробилась в полуфинал турнира в Брисбене
Сильнейшая украинская теннисистка Элина Свитолина одержала третью победу на крупном турнире в Брисбене.
В четвертьфинале Brisbane International Свитолина встречалась с девятой ракеткой мира Йоханной Контой. По личным встречам украинка вела со счетом 2:0.
Первый сет Свитолина провалила – Элина трижды отдала свою подачу, проиграв 10 из 12 розыгрышей со второго мяча. На приеме украинка четырежды добиралась до брейк-поинтов, но Конта отбила все попытки соперницы закрутить интригу.
Во второй партии теннисистки уверенно держали свою подачу. На тайбрейке Свитолина первой добралась до сет-бола и сразу же реализовала его после ошибки соперницы.
Решающий сет продлился всего пять геймов – Конта при счете 2:3 из-за проблем с правым бедром отказалась от продолжения борьбы.
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Элина Свитолина защитила прошлогодний результат в Брисбене, а замахнуться на большее украинка попробует в матче с Кайей Канепи или Каролиной
Плишковой.
Йоханна Конта (Великобритания, 5) – Элина Свитолина (Украина, 3) – 6:1, 6:7, 2:3, отказ Конты
В четвертьфинале Brisbane International Свитолина встречалась с девятой ракеткой мира Йоханной Контой. По личным встречам украинка вела со счетом 2:0.
Первый сет Свитолина провалила – Элина трижды отдала свою подачу, проиграв 10 из 12 розыгрышей со второго мяча. На приеме украинка четырежды добиралась до брейк-поинтов, но Конта отбила все попытки соперницы закрутить интригу.
Во второй партии теннисистки уверенно держали свою подачу. На тайбрейке Свитолина первой добралась до сет-бола и сразу же реализовала его после ошибки соперницы.
Решающий сет продлился всего пять геймов – Конта при счете 2:3 из-за проблем с правым бедром отказалась от продолжения борьбы.
Читайте также: Свитолина и Долгополов пробились в четвертьфинал турнира в Брисбене
Элина Свитолина защитила прошлогодний результат в Брисбене, а замахнуться на большее украинка попробует в матче с Кайей Канепи или Каролиной
Плишковой.
Йоханна Конта (Великобритания, 5) – Элина Свитолина (Украина, 3) – 6:1, 6:7, 2:3, отказ Конты
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