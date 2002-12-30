Раздел: Спорт
Долгополов зачехлил ракетку в Брисбене
Первая ракетка Украины Александр Долгополов не смог выйти в полуфинал хардового турнира АТР-250 в Брисбене с призовым фондом $528,910.
За путевку в полуфинал первого турнира в сезоне Долгополов соперничал с 21-й ракеткой мира из Австралии Ником Киргиосом. По личным встречам украинец уступал со счетом 0:2.
В первом сете Долгополов превосходил Киргиоса по всем статьям – украинец сделал два брейка, а на своей подаче не допустил ни одного брейк-поинта.
По ходу второй партии Киргиос безукоризненно подавал, Долгополов же на старте сета отдал свою подачу и больше подобраться к сопернику не смог. В решающем сете сценарий повторился – вновь Киргиос сделал брейк и не оставил шансов сопернику на приеме. С четвертого матч-бола украинец признал свое поражение.
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Выступление в Брисбене пополнило банковский счет Александра Долгополову на 13 тысяч долларов призовых и принесло ему 45 очков в рейтинг АТР.
Ник Киргиос (Австралия, 3) – Александр Долгополов (Украина) – 1:6, 6:3, 6:4
За путевку в полуфинал первого турнира в сезоне Долгополов соперничал с 21-й ракеткой мира из Австралии Ником Киргиосом. По личным встречам украинец уступал со счетом 0:2.
В первом сете Долгополов превосходил Киргиоса по всем статьям – украинец сделал два брейка, а на своей подаче не допустил ни одного брейк-поинта.
По ходу второй партии Киргиос безукоризненно подавал, Долгополов же на старте сета отдал свою подачу и больше подобраться к сопернику не смог. В решающем сете сценарий повторился – вновь Киргиос сделал брейк и не оставил шансов сопернику на приеме. С четвертого матч-бола украинец признал свое поражение.
Читайте также: Долгополов пробился во второй круг турнира в Брисбене
Выступление в Брисбене пополнило банковский счет Александра Долгополову на 13 тысяч долларов призовых и принесло ему 45 очков в рейтинг АТР.
Ник Киргиос (Австралия, 3) – Александр Долгополов (Украина) – 1:6, 6:3, 6:4
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