«Челси» подписал полузащитника сборной Англии

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Ориентировочно за 15 миллионов фунтов «Аристократы» подписали полузащитника «Эвертона» и сборной Англии Росса Баркли, контракт которого с «Ирисками» истекал летом 2018 года.Баркли мог оказаться в «Челси» летом прошлого года, однако во время прохождения медосмотра неожиданно решил отложить свой переезд в Лондон.Баркли подписал с «Челси» контракт на 5,5 лет. В команде Антонио Конте воспитанник «Эвертона» будет выступать под восьмым номером.«Получить возможность для нового старта в таком клубе, как «Челси», – просто невероятно. Хочу продолжить там, где остановился в конце прошлого сезона. Надеюсь, что прибавлю и буду забивать больше», - прокомментировал Баркли свой переход в «Челси».Из-за травмы задней поверхности бедра Баркли в текущем сезоне не провел ни одного матча. Ориентировочные сроки его возвращения на поле не уточняются.В системе «Эвертона» Росс Баркли находился с 2005 года. Во всех турнирах хавбек сборной Англии отыграл 179 матчей, в которых забил 27 голов и отдал 28 результативных передач.