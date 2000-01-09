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НБА: «Портленд» огорчил «Оклахому», «Майами» вырвал победу над «Торонто»

НБА: «Портленд» огорчил «Оклахому», «Майами» вырвал победу над «Торонто»Завершен очередной игровой день регулярного чемпионата НБА.

Отсутствие Дамьена Лилларда не помешало «Портленду» на выезде обыграть «Оклахому» и вытеснить «Тандер» из топ-5 Западной конференции. С функциями стартового разыгрывающего неплохо справился Шабазз Напьер (21+5 подборов), а Си Джей Макколум и Юсуф Нуркич вдвоем набрали 47 очков. У хозяев провалилась стартовая пятерка – Рассел Уэстбрук, несмотря на внешне солидные цифры (22+9 подборов+12 передач), реализовал лишь 7 из 20 бросков с игры и допустил 6 потерь.

Игрок матча: Си Джей Макколум (27+7 передач).

Бросок Уэйна Эллингтона за 0,3 секунды до конца игры принес «Майами» победу в выездном матче против «Торонто». Сразу три игрока «Хит» - Горан Драгич, Хассан Уайтсайд и Эдрис Адебайо – собрали как минимум по 12 подборов и оформили по дабл-даблу.

Игрок матча: Горан Драгич (24+12 подборов).

«Даллас» после большого перерыва дожал «Орландо» и продлил победную серию до трех матчей. Пять игроков «Маверикс», включая ветерана Дирка Новицки, набрали как минимум по 15 очков.

Игрок матча: Деннис Смит-младший (20+7 подборов).

Дуэль двух калифорнийских команд завершилась уверенной победой «Лейкерс». Решающий рывок в домашнем матче с «Сакраменто» команда Люка Уолтона организовала в третьей четверти, превратив семиочковое отставание в двухзначное преимущество.

Игрок матча: Джулиус Рэндл (22+14 подборов+6 передач).

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Результаты матчей дня:

Торонто – Майами 89:90 (21:22, 20:29, 23:21, 25:18)

Оклахома-Сити – Портленд 106:117 (26:24, 24:30, 26:34, 30:29)

Даллас – Орландо 114:99 (25:19, 18:29, 39:27, 32:24)

Лейкерс – Сакраменто 99:86 (31:27, 22:25, 31:22, 15:12)
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 Теги: НБА, Портленд, Майами

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Сегодня, 08:12 » Автор: Иван Мартынов
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