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Раздел: Спорт  
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Цуренко пробилась в полуфинал турнира в Хобарте

Цуренко пробилась в полуфинал турнира в ХобартеУкраинская теннисистка Леся Цуренко всего за 62 минуты оформила путевку в полуфинал турнира в Хобарте серии WTA International c призовым фондом $250,000.

За повторение прошлогоднего результата на австрийском турнире Цуренко соперничала с 69-й ракеткой мира Ариной Соболенко. Теннисистки в Хобарте проводили дебютную очную встречу

Цуренко с первого гейма дала понять сопернице, что задерживаться на корте не намерена. Первый сет Леся выиграла с тремя брейками, а во второй партии еще дважды взяла подачу Соболенко и без проблем завершила матч в свою пользу.

В матче с Соболенко Цуренко выполнила 7 эйсов, допустила 2 двойных ошибки, реализовала 5 из 10 брейк-поинтов, а на своей подаче проиграла всего 10 мячей.

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Следующей соперницей Леси Цуренко в Хобарте станет Михаэла Бузарнеску или Элисон Риске. На кону для украинки четвертый финал в карьере на турнирах WTA.

Арина Соболенко (Беларусь) – Леся Цуренко (Украина, 5) – 1:6, 1:6
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 Теги: Цуренко, Австралия, теннис

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Сегодня, 08:10 » Автор: Иван Мартынов
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