Цуренко пробилась в полуфинал турнира в Хобарте

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За повторение прошлогоднего результата на австрийском турнире Цуренко соперничала с 69-й ракеткой мира Ариной Соболенко. Теннисистки в Хобарте проводили дебютную очную встречуЦуренко с первого гейма дала понять сопернице, что задерживаться на корте не намерена. Первый сет Леся выиграла с тремя брейками, а во второй партии еще дважды взяла подачу Соболенко и без проблем завершила матч в свою пользу.В матче с Соболенко Цуренко выполнила 7 эйсов, допустила 2 двойных ошибки, реализовала 5 из 10 брейк-поинтов, а на своей подаче проиграла всего 10 мячей.Следующей соперницей Леси Цуренко в Хобарте станет Михаэла Бузарнеску или Элисон Риске. На кону для украинки четвертый финал в карьере на турнирах WTA.Арина Соболенко (Беларусь) –– 1:6, 1:6