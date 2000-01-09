НБА: очередная победа «Хьюстона», осечки «Голден Стейта» и «Оклахомы»

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В домашнем матче с «Портлендом» главный тренер «Хьюстона» Майк Д’Энтони использовал всего восемь игроков. Ограниченная ротация не помешала «Рокетс» одержать трудовую победу. Главными творцами 29-го в сезоне успеха «Хьюстона» стали Крис Пол и Эрик Гордон, набравшие на двоих 67 очков.: Крис Пол (37+7 подборов+11 передач).«Голден Стейт» без Стивена Карри, но с Кевином Дюрантом неожиданно провалил домашний матч против «Клипперс». Дюрант набрал 40 очков и стал вторым самым молодым игроком после ЛеБрона Джеймса, набравшим 20 тысяч очков. Достижение Дюранта перечеркнул Лу Уильямс, обновивший личный рекорд результативности. 27 из 50 очков Уильямс набрал в третьей четверти, фактически в одиночку не позволив «Голден Стейт» совершить фирменный рывок.: Лу Уильямс (50+7 передач).«Оклахома», несмотря на 38 очков, провалила вторую половину выездного матча против «Миннесоты», вновь доказавшей свою состоятельность в матче с сильным соперником. Игру «Волков» традиционно вел Джимми Батлер, а Карл-Энтони Таунс и Эндрю Уиггинс вдвоем набрали 37 очков.: Джимми Батлер (26+7 подборов+8 передач).Вашингтон – Юта 104:107 (32:25, 18:21, 27:37, 27:24)Шарлотт – Даллас 111:115 (28:20, 24:39, 25:24, 34:32)Индиана – Майами 106:114 (26:38, 21:20, 31:26, 28:30)Нью-Йорк – Чикаго 119:122 OT (25:26, 27:22, 30:30, 23:27, 14:17)Бруклин – Детройт 80:114 (26:34, 15:29, 20:27, 19:24)Милуоки – Орландо 110:103 (30:29, 23:17, 36:23, 21:34)Мемфис – Нью-Орлеан 105:102 (29:38, 31:23, 17:9, 28:32)Миннесота – Оклахома 104:88 (23:23, 24:24, 29:18, 28:23)Хьюстон – Портленд 121:112 (25:19, 30:26, 31:32, 35:35)Денвер – Атланта 97:110 (21:29, 25:25, 32:28, 19:28)Голден Стейт – Клипперс 106:125 (35:32, 27:26, 28:39, 16:28)