Долгополов и Бондаренко пробились во второй круг Australian Open-2018

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Единственный представитель Украины в мужском одиночном разряде Александр Долгополов в трех сетах уверенно разобрался с австрийцем Андреасом Хайдер-Маурером и стал первым участником следующего раунда. На четыре брейка соперника киевлянин ответил девятью успешными геймами на приеме.Следующим соперником Долгополова в Мельбурне станет австралиец Мэттью Эбден, неожиданно обыгравший именитого Джона Иснера.– Андреас Хайдер-Маурер (Австрия) – 7:6, 6:3, 6:4Екатерина Бондаренко в матче со 115-й ракеткой мира Викторией Голубич провела на корте более двух часов. Уроженка Кривого Рога в первом сете отыграла сет-бола, затем позволила сопернице сравнять счет, а решающей партии сделала два брейка и нейтрализовала все попытки Голубич на камбэк.За выход в третий круг Бондаренко поспорит с 15-й сеяной Анастасией Павлюченковой.Виктория Голубич (Швейцария) –– 6:7, 6:4, 2:6Екатерина Козлова была очень близка к дебютной победе на Australian Open. В решающем сете матча против Анастасии Павлюченковой украинка с двумя брейками повела 3:0, но отдала шесть геймов подряд и покинула турнир.– Екатерина Козлова (Украина) – 3:6, 6:4, 6:3