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Долгополов и Бондаренко пробились во второй круг Australian Open-2018

Долгополов и Бондаренко пробились во второй круг Australian Open-2018Украинские теннисисты стартовали на 106-м розыгрышей Открытого чемпионата Австралии.

Единственный представитель Украины в мужском одиночном разряде Александр Долгополов в трех сетах уверенно разобрался с австрийцем Андреасом Хайдер-Маурером и стал первым участником следующего раунда. На четыре брейка соперника киевлянин ответил девятью успешными геймами на приеме.

Следующим соперником Долгополова в Мельбурне станет австралиец Мэттью Эбден, неожиданно обыгравший именитого Джона Иснера.

Александр Долгополов (Украина) – Андреас Хайдер-Маурер (Австрия) – 7:6, 6:3, 6:4

Екатерина Бондаренко в матче со 115-й ракеткой мира Викторией Голубич провела на корте более двух часов. Уроженка Кривого Рога в первом сете отыграла сет-бола, затем позволила сопернице сравнять счет, а решающей партии сделала два брейка и нейтрализовала все попытки Голубич на камбэк.

За выход в третий круг Бондаренко поспорит с 15-й сеяной Анастасией Павлюченковой.

Виктория Голубич (Швейцария) – Екатерина Бондаренко (Украина) – 6:7, 6:4, 2:6

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Екатерина Козлова была очень близка к дебютной победе на Australian Open. В решающем сете матча против Анастасии Павлюченковой украинка с двумя брейками повела 3:0, но отдала шесть геймов подряд и покинула турнир.

Анастасия Павлюченкова (Россия, 15) – Екатерина Козлова (Украина) – 3:6, 6:4, 6:3
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 Теги: Australian Open-2018, Долгополов, Бондаренко

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Сегодня, 09:23 » Автор: Иван Мартынов
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