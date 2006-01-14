» » Роналдиньо завершил карьеру
Раздел: Спорт  
0

Роналдиньо завершил карьеру

Роналдиньо завершил карьеруЛегендарный бразильский полузащитник Роналдиньо официально поставил точку в карьере профессионального футболиста.

Брат и агент Роналдиньо Роберто де Ассиш подтвердил решение экс-звезды «Барселоны» и не исключил, что бразилец проведет прощальный матч.
«Роналдиньо завершил карьеру. Все, конец. Возможно, мы придумаем что-нибудь большое после чемпионата мира, в августе.

Организуем события в Бразилии, Европе и Азии. Ну и, естественно, организуем матч со сборной Бразилии», - приводит слова де Ассиша «Globo Esporte».

Фактически Роналдиньо ушел из большого футбола в сентябре 2015 года, когда отыграл последний официальный матч в составе бразильского «Флуминенсе».

На клубном уровне Роналдиньо поиграл в «Керетаро», «Атлетико Минейро», «Фламенго», «Милан», «Барселону», «ПСЖ», «Гремио» и «Флуминенсе».

Роналдиньо становился чемпионом Испании и Италии, выигрывал Лигу Чемпионов, в составе сборной Бразилии побеждал на чемпионате мира в 2002 году, а в 2005-м стал обладателем «Золотого мяча».

Читайте также: Роналдиньо решил вернуться в большой футбол

Во всех турнирах Роналдиньо отыграл 513 матчей, в которых забил 190 голов и отдал 126 результативных передач.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Роналдиньо, футбол

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:50 » Автор: Иван Мартынов
     114
     0

Похожие новости по теме

Роналдиньо решил вернуться в большой футбол Роналдиньо решил вернуться в большой футбол

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо возобновит карьеру.

Роналдиньо продолжит карьеру в Мексике Роналдиньо продолжит карьеру в Мексике

Легендарный бразильский полузащитник Роналдиньо определился с местом продолжения карьеры – 34-летний хавбек подписал двухлетний контракт с мексиканским клубом «Керетаро».

Роналдиньо может вернуться в Европу Роналдиньо может вернуться в Европу

Культовый бразильский футболист Роналдиньо вскоре может вновь очутиться в Европе – экс-хавбек «ПСЖ», «Барселоны» и «Милана» из-за конфликта с главным тренером покинул «Атлетико Минейро», в котором выступал с 2012 года.

Роналдиньо остается в Бразилии Роналдиньо остается в Бразилии

Знаменитый бразильский футболист Роналдиньо в последний момент передумал возвращаться в Европу и продлил контракт с «Атлетико Минейро», в составе которого Роналдиньо выиграл Кубок Либертадорес и был назван лучшим игроком Южной Америки.

Роналдиньо перебрался в «Бешикташ» Роналдиньо перебрался в «Бешикташ»

Знаменитый бразильский полузащитник Роналдиньо возвращается в Европу – у Роналдиньо недавно истек срок контракта с «Атлетико Минейро», а «Бешикташ» предложил самые привлекательные условия личного контракта.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх