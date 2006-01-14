Роналдиньо завершил карьеру

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Брат и агент Роналдиньо Роберто де Ассиш подтвердил решение экс-звезды «Барселоны» и не исключил, что бразилец проведет прощальный матч.«Роналдиньо завершил карьеру. Все, конец. Возможно, мы придумаем что-нибудь большое после чемпионата мира, в августе.Организуем события в Бразилии, Европе и Азии. Ну и, естественно, организуем матч со сборной Бразилии», - приводит слова де Ассиша «Globo Esporte».Фактически Роналдиньо ушел из большого футбола в сентябре 2015 года, когда отыграл последний официальный матч в составе бразильского «Флуминенсе».На клубном уровне Роналдиньо поиграл в «Керетаро», «Атлетико Минейро», «Фламенго», «Милан», «Барселону», «ПСЖ», «Гремио» и «Флуминенсе».Роналдиньо становился чемпионом Испании и Италии, выигрывал Лигу Чемпионов, в составе сборной Бразилии побеждал на чемпионате мира в 2002 году, а в 2005-м стал обладателем «Золотого мяча».Во всех турнирах Роналдиньо отыграл 513 матчей, в которых забил 190 голов и отдал 126 результативных передач.