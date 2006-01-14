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НБА: «Нью-Орлеан» остановил «Бостон», «Портленд» справился с «Финиксом»

НБА: «Нью-Орлеан» остановил «Бостон», «Портленд» справился с «Финиксом»Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НБА состоял из четырех матчей.

Центральный матч игрового дня оправдал свой статус – «Нью-Орлеан» и «Бостон» устроили зрелищную рубку, кульминация которой наступила в овертайме. От поражения в основное время игры «Селтикс» спас Кайри Ирвинг (27+7 подборов), но в овертайме лидер хозяев свою команду не выручил.
Решающие броски в матче реализовал Дрю Холидэй, а главным героем стал Энтони Дэвис, оформивший мощный дабл-дабл.

Игрок матча: Энтони Дэвис (45+16 подборов).

43 очка Девина Букера не спасли «Финикс» в выездном матче против «Портленда». У хозяев отличный матч выдали звездные защитники – Дамьен Лиллард и Си Джей Макколум вдвоем набрали 58 очков, реализовав 10 из 18 трехочковых бросков.

Украинец Алексей Лэнь за 25 минут набрал 9 очков (2 из 5 с игры, 5 из 5 с линии штрафных), собрал 10 подборов и завершил матч с показателем полезности «-2».

Игрок матча: Дамьен Лиллард (31+5 подборов+7 передач).

«Денвер» в концовке домашнего матча против «Далласа» едва ли не растерял 15-очковый перевес. Защитники Гэри Харрис и Уилл Бартон набрали 47 очков, а Никола Йокич едва ли не оформил трипл-дабл.

Игрок матча: Никола Йокич (29+18 подборов+7 передач).

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Результаты матчей дня:

Орландо – Миннесота 108:102 (25:25, 22:23, 26:27, 35:27)

Бостон – Нью-Орлеан 113:116 OT (25:32, 23:26, 32:29, 24:17, 9:12)

Денвер – Даллас 105:102 (30:27, 31:21, 25:21, 19:33)

Портленд – Финикс 118:111 (36:31, 30:20, 26:21, 26:39)
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 Теги: НБА, Нью-Орлеан, Портленд

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Сегодня, 09:11 » Автор: Иван Мартынов
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