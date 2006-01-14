«Динамо» проиграло первый матч на сборе в Испании

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Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич в стартовом составе выпустил зимних новичков команды – центрального защитника Андрея Шабанова и вингера Бенджамина Вербича.Киевляне пропустили по голу в каждом тайме – оба забитых мяча влетели в ворота «Динамо» после атак с левого фланга. Ответить на результативные выпады «Санкт-Галлена» украинскому гранду не удалось.Следующим соперником «Динамо» на тренировочном сборе в Испании станет норвежский «Хаугесунд».Динамо –0:2Голы: Иттен, 34, Таффер, 87Динамо (первый тайм): Маханьков – Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич – Гармаш, Буяльский, Шепелев – Гонсалес, Хлебас, ВербичДинамо (второй тайм): Бущан – Морозюк, Хачериди, Кадар, Миколенко – Алибеков, Ротань — Смирный, Шапаренко, Калитвинцев — Беседин