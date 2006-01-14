Раздел: Спорт
«Динамо» проиграло первый матч на сборе в Испании
Вице-чемпион Украины киевское «Динамо» уступило «Санкт-Галлену» в товарищеском матче на тренировочном сборе в Испании.
Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич в стартовом составе выпустил зимних новичков команды – центрального защитника Андрея Шабанова и вингера Бенджамина Вербича.
Киевляне пропустили по голу в каждом тайме – оба забитых мяча влетели в ворота «Динамо» после атак с левого фланга. Ответить на результативные выпады «Санкт-Галлена» украинскому гранду не удалось.
Следующим соперником «Динамо» на тренировочном сборе в Испании станет норвежский «Хаугесунд».
Динамо – Санкт-Галлен 0:2
Голы: Иттен, 34, Таффер, 87
Динамо (первый тайм): Маханьков – Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич – Гармаш, Буяльский, Шепелев – Гонсалес, Хлебас, Вербич
Динамо (второй тайм): Бущан – Морозюк, Хачериди, Кадар, Миколенко – Алибеков, Ротань — Смирный, Шапаренко, Калитвинцев — Беседин
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Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич в стартовом составе выпустил зимних новичков команды – центрального защитника Андрея Шабанова и вингера Бенджамина Вербича.
Киевляне пропустили по голу в каждом тайме – оба забитых мяча влетели в ворота «Динамо» после атак с левого фланга. Ответить на результативные выпады «Санкт-Галлена» украинскому гранду не удалось.
Следующим соперником «Динамо» на тренировочном сборе в Испании станет норвежский «Хаугесунд».
Динамо – Санкт-Галлен 0:2
Голы: Иттен, 34, Таффер, 87
Динамо (первый тайм): Маханьков – Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич – Гармаш, Буяльский, Шепелев – Гонсалес, Хлебас, Вербич
Динамо (второй тайм): Бущан – Морозюк, Хачериди, Кадар, Миколенко – Алибеков, Ротань — Смирный, Шапаренко, Калитвинцев — Беседин
Читайте также: «Динамо» проиграло борьбу за полузащитника сборной Швеции
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