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«Динамо» проиграло первый матч на сборе в Испании

«Динамо» проиграло первый матч на сборе в ИспанииВице-чемпион Украины киевское «Динамо» уступило «Санкт-Галлену» в товарищеском матче на тренировочном сборе в Испании.

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич в стартовом составе выпустил зимних новичков команды – центрального защитника Андрея Шабанова и вингера Бенджамина Вербича.

Киевляне пропустили по голу в каждом тайме – оба забитых мяча влетели в ворота «Динамо» после атак с левого фланга. Ответить на результативные выпады «Санкт-Галлена» украинскому гранду не удалось.

Следующим соперником «Динамо» на тренировочном сборе в Испании станет норвежский «Хаугесунд».

Динамо – Санкт-Галлен 0:2
Голы: Иттен, 34, Таффер, 87

Динамо (первый тайм): Маханьков – Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич – Гармаш, Буяльский, Шепелев – Гонсалес, Хлебас, Вербич
Динамо (второй тайм): Бущан – Морозюк, Хачериди, Кадар, Миколенко – Алибеков, Ротань — Смирный, Шапаренко, Калитвинцев — Беседин

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 Теги: чемпионат Украины, Динамо, Испания

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Сегодня, 21:09 » Автор: Иван Мартынов
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