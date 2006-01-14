НБА: «Торонто» обыграл «Сан-Антонио», успехи «Вашингтона» и «Финикса»

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В центральной игре дня «Торонто» благодаря результативной игре своих лидеров прервал четырехматчевую серию поражений от «Сан-Антонио». В концовке матча «Рэпторс» при опасном счете выдали рывок 6:0 и уверенно сохранили добытое преимущество.: Кайл Лаури (24+3 передачи).«Вашингтон» на выезде уверенно разобрался с «Детройтом». В третьей четверти «Уизардс» набрали 45 очков и сняли все вопросы о победителе матча. Джон Уолл привычно дирижировал атакой «Вашингтона» (16+11 передач), а Брэдли Бил и Келли Убре вдвоем набрали 52 очка.: Брэдли Бил (26+3 подбора).«Денвер» в домашнем матче неожиданно проиграл «Финиксу». Основными творцами редкой победы «Санс» стали Девин Букер и Ти Джей Уоррен, вдвоем набравшие 55 очков. Украинец Алексей Лэнь за 21 минуту набрал 3 очка, собрал 6 подборов, раздал 3 передачи и завершил матч с показателем полезности«+5».Девин Букер (30+5 передач)Торонто – Сан-Антонио 86:83 (17:18, 27:19, 19:23, 23:23)Бруклин – Майами 101:95 (21:24, 22:29, 24:16, 34:26)Мемфис – Сакраменто 106:88 (30:17, 10:23, 27:19, 39:29)Детройт – Вашингтон 112:122 (29:19, 17:27, 28:45, 38:31)Денвер – Финикс 100:108 (31:29, 19:31, 23:25, 27:23)Юта – Нью-Йорк 115:117 (25:22, 30:27, 23:36, 37:32)Лейкерс – Индиана 99:86 (18:25, 29:14, 27:27, 25:20)