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НБА: «Торонто» обыграл «Сан-Антонио», успехи «Вашингтона» и «Финикса»

НБА: «Торонто» обыграл «Сан-Антонио», успехи «Вашингтона» и «Финикса»Завершен очередной игровой день регулярного чемпионата НБА.

В центральной игре дня «Торонто» благодаря результативной игре своих лидеров прервал четырехматчевую серию поражений от «Сан-Антонио». В концовке матча «Рэпторс» при опасном счете выдали рывок 6:0 и уверенно сохранили добытое преимущество.

Игрок матча: Кайл Лаури (24+3 передачи).

«Вашингтон» на выезде уверенно разобрался с «Детройтом». В третьей четверти «Уизардс» набрали 45 очков и сняли все вопросы о победителе матча. Джон Уолл привычно дирижировал атакой «Вашингтона» (16+11 передач), а Брэдли Бил и Келли Убре вдвоем набрали 52 очка.

Игрок матча: Брэдли Бил (26+3 подбора).

«Денвер» в домашнем матче неожиданно проиграл «Финиксу». Основными творцами редкой победы «Санс» стали Девин Букер и Ти Джей Уоррен, вдвоем набравшие 55 очков. Украинец Алексей Лэнь за 21 минуту набрал 3 очка, собрал 6 подборов, раздал 3 передачи и завершил матч с показателем полезности
«+5».

Игрок матча: Девин Букер (30+5 передач)

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Результаты матчей дня:

Торонто – Сан-Антонио 86:83 (17:18, 27:19, 19:23, 23:23)

Бруклин – Майами 101:95 (21:24, 22:29, 24:16, 34:26)

Мемфис – Сакраменто 106:88 (30:17, 10:23, 27:19, 39:29)

Детройт – Вашингтон 112:122 (29:19, 17:27, 28:45, 38:31)

Денвер – Финикс 100:108 (31:29, 19:31, 23:25, 27:23)

Юта – Нью-Йорк 115:117 (25:22, 30:27, 23:36, 37:32)

Лейкерс – Индиана 99:86 (18:25, 29:14, 27:27, 25:20)
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 Теги: НБА, Торонто, Сан-Антонио

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Сегодня, 09:15 » Автор: Иван Мартынов
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