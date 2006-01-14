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НХЛ: «Вегас» уступил «Флориде», «Монреаль» обыграл «Вашингтон»

НХЛ: «Вегас» уступил «Флориде», «Монреаль» обыграл «Вашингтон»Сегодняшний игровой день в регулярном чемпионате НХЛ состоял из трех матчей.

«Вегас» на выезде уступил «Флориде» и продлил неудачный отрезок – «Голден Найтс» за последние шесть дней проиграли три матча из четырех. Джеймс Нил в концовке матча забросил 20-ю шайбу в сезоне и спас «Вегас» от поражения в основное время игры, но уже на 40-й секунде овертайма Аарон Экблад принес «Флориде» победу над лидером Западной конференции.

50-е очко в сезоне Александра Овечкина не спасло «Вашингтон» от поражения в домашнем матче с «Монреалем». В середине решающего периода Макс Пасиоретти помог Полу Байрону вывести «Канадиенс» вперед, а за полторы минуты до конца основного времени игры забросил 14-ю шайбу в сезоне и снял все вопросы о победителе игры.

«Анахайм» нанес «Лос-Анджелесу» шестое поражений подряд. Первой звездой матча стал Райан Кеслер, забросивший победную шайбу на 53-й минуте матча. «Дакс» одержали третью победу в последних четырех матчах и оказались в шаге от попадания в зону плей-офф.

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Результаты матчей дня:

Флорида — Вегас 4:3 (в овертайме) (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)

Вашингтон — Монреаль 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Анахайм — Лос-Анджелес 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
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 Теги: НХЛ, Вегас, Монреаль

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Сегодня, 09:50 » Автор: Иван Мартынов
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