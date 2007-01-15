«Динамо» отправило украинского вратаря в «Депортиво»

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«Динамо» официально объявило о достижении с «Депортиво» соглашения по полугодичной арене Коваля с правом выкупа контракта.В начале недели украинец отправится в Испанию для прохождения медосмотра и завершения прочих формальностей арендной сделки.В «Депортиво» Ковалю предстоит серьезная конкуренция. В текущем сезоне в чемпионате Испании в ворота клуба из Ла-Коруньи вставали уже четыре голкипера – Рубен, Костел Пантилимон, Пржемыслав Тытонь и Фрэнсис Узохо. Вероятно, как минимум один игрок из этого списка до закрытия зимнего трансферного окна покинет «Депортиво».Коваль во второй раз пытается устроить свою карьеру за рубежом. В сезоне 2015-2016 воспитанник запорожского «Металлурга» отыграл 10 матчей в аренде в датском «Оденсе».Текущий сезон Коваль начинал в статусе основного вратаря «Динамо», но грубая ошибка в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов против «Янг Бойз» стоила ему потери места в стартовом составе киевского клуба.«Депортиво» после 19 туров чемпионата Испании занимает 18-е место и считается одним из главных претендентов на понижение в классе.