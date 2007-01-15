» » «Динамо» отправило украинского вратаря в «Депортиво»
Раздел: Спорт  
0

«Динамо» отправило украинского вратаря в «Депортиво»

«Динамо» отправило украинского вратаря в «Депортиво»Голкипер сборной Украины Максим Коваль продолжит карьеру в чемпионате Испании.

«Динамо» официально объявило о достижении с «Депортиво» соглашения по полугодичной арене Коваля с правом выкупа контракта.

В начале недели украинец отправится в Испанию для прохождения медосмотра и завершения прочих формальностей арендной сделки.

В «Депортиво» Ковалю предстоит серьезная конкуренция. В текущем сезоне в чемпионате Испании в ворота клуба из Ла-Коруньи вставали уже четыре голкипера – Рубен, Костел Пантилимон, Пржемыслав Тытонь и Фрэнсис Узохо. Вероятно, как минимум один игрок из этого списка до закрытия зимнего трансферного окна покинет «Депортиво».

Коваль во второй раз пытается устроить свою карьеру за рубежом. В сезоне 2015-2016 воспитанник запорожского «Металлурга» отыграл 10 матчей в аренде в датском «Оденсе».

Текущий сезон Коваль начинал в статусе основного вратаря «Динамо», но грубая ошибка в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов против «Янг Бойз» стоила ему потери места в стартовом составе киевского клуба.

Читайте также: «Динамо» отправило Гладкого в аренду в «Карпаты»

«Депортиво» после 19 туров чемпионата Испании занимает 18-е место и считается одним из главных претендентов на понижение в классе.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: чемпионат Испании, Динамо, Депортиво

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:12 » Автор: Иван Мартынов
     149
     0

Похожие новости по теме

Лидер «Динамо» продолжит карьеру в Испании или Англии Лидер «Динамо» продолжит карьеру в Испании или Англии

Ключевой защитник «Динамо» Домагой Вида доигрывает последние матчи в составе украинского клуба.

«Динамо» отправило Гладкого в аренду в «Карпаты» «Динамо» отправило Гладкого в аренду в «Карпаты»

Экс-нападающий сборной Украины Александр Гладкий до конца сезона будет выступать в «Карпатах».

«Динамо» отправило вратаря в чемпионат Дании «Динамо» отправило вратаря в чемпионат Дании

Максим Коваль уехал в очередную аренду.

Вратарь «Динамо» близок к переезду в Турцию Вратарь «Динамо» близок к переезду в Турцию

Максим Коваль может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге.

Вратаря «Динамо» ждут в Греции и Турции Вратаря «Динамо» ждут в Греции и Турции

Максим Коваль этим летом может уйти в очередную аренду.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх