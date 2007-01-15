» » НБА: «Хьюстон» обыграл «Голден Стейт», «Оклахома» разбила «Кливленд»
Раздел: Спорт  
0

НБА: «Хьюстон» обыграл «Голден Стейт», «Оклахома» разбила «Кливленд»

НБА: «Хьюстон» обыграл «Голден Стейт», «Оклахома» разбила «Кливленд»В регулярном чемпионате НБА завершен большой игровой день.

Мощная игра Криса Пола и возвращение Джеймса Хардена на привычный уровень привели «Хьюстон» к домашней победе над «Голден Стейтом». Кульминация матча произошла за 70 секунд до конца основного времени игры –Харден при счете 111:108 реализовал дальний бросок, а в следующей атаке поставил блок-шот Стивену Карри.

Игрок матча: Крис Пол (33+11 подборов+7 передач).

«Кливленд» в домашнем матче с «Оклахомой» пропустил 148 очков, что стало антирекордом в истории клуба. Неудачно сложился матч и для ЛеБрона Джеймса, которому не хватило семи набранных очков, чтобы стать седьмым игроком с 30 тысячами набранных пунктов в НБА. Лидер «Оклахомы» Рассел Уэстбрук во второй раз в карьере раздал как минимум 20 передач.

Игрок матча: Рассел Уэстбрук (23+9 подборов+20 передач).

40 очков Кайла Лаури не спасли «Торонто» от поражения в выездном матче с «Миннесотой». Хозяева, несмотря на отсутствие Джимми Батлера и проблемы Карла-Энтони Таунса, отыграли 11-очковое отставание и после большого перерыва дожали визитеров из Канады.

Игрок матча: Эндрю Уиггинс (29+5 подборов).

Читайте также: НБА: «Хьюстон» обыграл «Кливленд», «Голден Стейт» справился с «Вашингтоном»

Результаты матчей дня:

Кливленд – Оклахома 124:148 (24:43, 36:33, 34:38, 30:34)

Атланта – Чикаго 97:113 (21:29, 17:26, 25:22, 34:36)

Шарлотт – Майами 105:106 (27:31, 21:26, 35:16, 22:33)

Нью-Орлеан – Мемфис 111:104 (34:18, 25:26, 24:37, 28:23)

Филадельфия – Милуоки 116:94 (37:29, 24:26, 23:25, 32:14)

Хьюстон – Голден Стейт 116:108 (40:28, 25:30, 27:33, 24:17)

Миннесота – Торонто 115:109 (26:28, 28:34, 33:21, 28:26)

Портленд – Даллас 117:108 (33:20, 29:25, 29:34, 26:29)
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: НБА, Хьюстон, Голден Стейт

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:57 » Автор: Иван Мартынов
     15
     0

Похожие новости по теме

НБА: «Голден Стейт» обыграл «Кливленд», поражения «Бостона» и «Хьюстона» НБА: «Голден Стейт» обыграл «Кливленд», поражения «Бостона» и «Хьюстона»

На Рождество в НБА сыграли пять матчей.

НБА: «Хьюстон» уступил «Клипперс», «Голден Стейт» обыграл «Лейкерс» НБА: «Хьюстон» уступил «Клипперс», «Голден Стейт» обыграл «Лейкерс»

Завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата НБА.

НБА: «Голден Стейт» дожал «Торонто», удачный матч Лэня НБА: «Голден Стейт» дожал «Торонто», удачный матч Лэня

За океаном в сильнейшей баскетбольной лиге мира продолжается регулярный чемпионат.

НБА: «Хьюстон» побеждает, «Голден Стейт» и «Кливленд» оступаются НБА: «Хьюстон» побеждает, «Голден Стейт» и «Кливленд» оступаются

В сильнейшей баскетбольной лиге мира завершен очередной день регулярного чемпионата.

НБА: «Хьюстон» обыграл «Кливленд», «Голден Стейт» справился с «Вашингтоном» НБА: «Хьюстон» обыграл «Кливленд», «Голден Стейт» справился с «Вашингтоном»

Вашему вниманию результаты матчей дня в сильнейшей баскетбольной лиге мира.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх