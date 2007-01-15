НБА: «Хьюстон» обыграл «Голден Стейт», «Оклахома» разбила «Кливленд»

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Мощная игра Криса Пола и возвращение Джеймса Хардена на привычный уровень привели «Хьюстон» к домашней победе над «Голден Стейтом». Кульминация матча произошла за 70 секунд до конца основного времени игры –Харден при счете 111:108 реализовал дальний бросок, а в следующей атаке поставил блок-шот Стивену Карри.: Крис Пол (33+11 подборов+7 передач).«Кливленд» в домашнем матче с «Оклахомой» пропустил 148 очков, что стало антирекордом в истории клуба. Неудачно сложился матч и для ЛеБрона Джеймса, которому не хватило семи набранных очков, чтобы стать седьмым игроком с 30 тысячами набранных пунктов в НБА. Лидер «Оклахомы» Рассел Уэстбрук во второй раз в карьере раздал как минимум 20 передач.: Рассел Уэстбрук (23+9 подборов+20 передач).40 очков Кайла Лаури не спасли «Торонто» от поражения в выездном матче с «Миннесотой». Хозяева, несмотря на отсутствие Джимми Батлера и проблемы Карла-Энтони Таунса, отыграли 11-очковое отставание и после большого перерыва дожали визитеров из Канады.: Эндрю Уиггинс (29+5 подборов).Кливленд – Оклахома 124:148 (24:43, 36:33, 34:38, 30:34)Атланта – Чикаго 97:113 (21:29, 17:26, 25:22, 34:36)Шарлотт – Майами 105:106 (27:31, 21:26, 35:16, 22:33)Нью-Орлеан – Мемфис 111:104 (34:18, 25:26, 24:37, 28:23)Филадельфия – Милуоки 116:94 (37:29, 24:26, 23:25, 32:14)Хьюстон – Голден Стейт 116:108 (40:28, 25:30, 27:33, 24:17)Миннесота – Торонто 115:109 (26:28, 28:34, 33:21, 28:26)Портленд – Даллас 117:108 (33:20, 29:25, 29:34, 26:29)