НБА: очередные победы «Хьюстона» и «Миннесоты»

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«Хьюстон» после большого перерыва прибавил и нанес «Майами» 20-е поражение в сезоне. Четыре игрока «Рокетс» набрали как минимум по 10 очков, а лучшим на площадке традиционно был Джеймс Харден, прибавляющий с каждым матчем после двухнедельного пребывания в клубном лазарете.: Джеймс Харден (26 очков).Трипл-дабл Блэйка Гриффина (32+12 подборов+12 передач) не спас «Клипперс» от домашнего поражения в матче с «Миннесотой». Одержать очередную победу «Волкам» не помешали отсутствие Джимми Батлера и слабая игра Карла-Энтони Таунса, набравшего лишь 11 очков. 70 пунктов в кольцо «Клипперс» отгрузили Эндрю Уиггинс и Джефф Тиг.: Эндрю Уиггинс (40+6 подборов).«Филадельфия» неожиданно на выезде не смогла обыграть кризисный «Мемфис». Гости из первой столицы США в решающей четверти растеряли 10-очковый перевес. Пять игроков «Гриззлис» набрали как минимум по 10 очков, а лучшим был испанский центровой Марк Газоль.: Марк Газоль (19+6 подборов).Алексей Лэнь не спас «Финикс» от поражения в гостевом матче с «Милуоки». За 18 минут украинец набрал 9 очков, собрал 5 подборов и допустил 2 потери.Шарлотт – Сакраменто 112:107 (35:33, 32:22, 25:20, 20:32)Атланта – Юта 104:90 (19:20, 23:21, 32:22, 30:27)Нью-Орлеан – Чикаго 132:128 OT (25:21, 29:27, 27:33, 33:33, 18:14)Милуоки – Финикс 109:105 (30:26, 23:27, 23:26, 33:26)Хьюстон – Майами 99:90 (25:33, 21:17, 25:18, 28:22)Мемфис – Филадельфия 105:101 (19:30, 30:25, 25:28, 31:18)Даллас – Вашингтон 98:75 (22:22, 31:15, 18:17, 27:21)Денвер – Портленд 104:101 (20:19, 25:30, 31:29, 28:23)Клипперс – Миннесота 118:126 (26:30, 31:31, 33:31, 28:34)