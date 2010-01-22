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НБА: очередные победы «Бостона», «Хьюстона» и «Торонто»

НБА: очередные победы «Бостона», «Хьюстона» и «Торонто»Завершен большой игровой день регулярного чемпионата НБА.

«Бостон» за счет командной игры в выездном матче с «Клипперс» сумел прервать серию из четырех поражений. Восемь игроков «Селтикс» набрали как минимум по восемь очков. Одержать 35-ю победу в сезоне лидеру Востока не помешало отсутствие основного центрового Эла Хорфорда.

Игрок матча: Кайри Ирвинг (20+8 подборов+7 передач).

«Хьюстон» за три четверти разобрался с «Далласом». В заключительной 12-минутке «Рокетс» немного расслабились и позволили хозяевам сократить отставание до семи очков.

Игрок матча: Джеймс Харден (25+5 подборов+13 передач).

«Торонто» ожидаемо справился с «Атлантой» и продолжил погоню за «Бостоном». Кайл Лаури и ДеМар ДеРозан вдвоем набрали всего 23 очка, что не помешало канадцам одержать комфортную победу.

Игрок матча: Йонас Валанчюнас (16+13 подборов).

Встреча двух братьев Газоль завершилась победой более опытного Пау – центровой «Сперс» остановился в шаге от трипл-дабла, а его команда воспользовалась поражением «Миннесоты» и вернулась в топ-3 конференции.

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Результаты матчей дня:

Шарлотт – Нью-Орлеан 96:101 (21:32, 32:24, 20:20, 23:25)

Детройт – Юта 95:98 OT (24:24, 25:19, 15:22, 25:24, 6:9)

Индиана – Финикс 116:101 (32:18, 31:26, 36:21, 17:36)

Филадельфия – Чикаго 115:101 (25:16, 30:25, 30:26, 30:34)

Атланта – Торонто 93:108 (16:28, 24:30, 25:27, 28:23)

Даллас – Хьюстон 97:104 (28:38, 17:13, 22:34, 30:19)

Мемфис – Сан-Антонио 85:108 (21:22, 19:29, 24:26, 21:31)

Портленд – Миннесота 123:114 (25:29, 29:25, 43:30, 26:30)

Клипперс – Бостон 102:113 (22:25, 33:37, 22:29, 25:22)
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 Теги: НБА, Бостон, Хьюстон

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Сегодня, 10:09 » Автор: Иван Мартынов
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