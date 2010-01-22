НБА: очередные победы «Бостона», «Хьюстона» и «Торонто»

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

«Бостон» за счет командной игры в выездном матче с «Клипперс» сумел прервать серию из четырех поражений. Восемь игроков «Селтикс» набрали как минимум по восемь очков. Одержать 35-ю победу в сезоне лидеру Востока не помешало отсутствие основного центрового Эла Хорфорда.: Кайри Ирвинг (20+8 подборов+7 передач).«Хьюстон» за три четверти разобрался с «Далласом». В заключительной 12-минутке «Рокетс» немного расслабились и позволили хозяевам сократить отставание до семи очков.: Джеймс Харден (25+5 подборов+13 передач).«Торонто» ожидаемо справился с «Атлантой» и продолжил погоню за «Бостоном». Кайл Лаури и ДеМар ДеРозан вдвоем набрали всего 23 очка, что не помешало канадцам одержать комфортную победу.: Йонас Валанчюнас (16+13 подборов).Встреча двух братьев Газоль завершилась победой более опытного Пау – центровой «Сперс» остановился в шаге от трипл-дабла, а его команда воспользовалась поражением «Миннесоты» и вернулась в топ-3 конференции.Шарлотт – Нью-Орлеан 96:101 (21:32, 32:24, 20:20, 23:25)Детройт – Юта 95:98 OT (24:24, 25:19, 15:22, 25:24, 6:9)Индиана – Финикс 116:101 (32:18, 31:26, 36:21, 17:36)Филадельфия – Чикаго 115:101 (25:16, 30:25, 30:26, 30:34)Атланта – Торонто 93:108 (16:28, 24:30, 25:27, 28:23)Даллас – Хьюстон 97:104 (28:38, 17:13, 22:34, 30:19)Мемфис – Сан-Антонио 85:108 (21:22, 19:29, 24:26, 21:31)Портленд – Миннесота 123:114 (25:29, 29:25, 43:30, 26:30)Клипперс – Бостон 102:113 (22:25, 33:37, 22:29, 25:22)