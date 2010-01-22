Раздел: Спорт
НБА: очередные победы «Бостона», «Хьюстона» и «Торонто»
Завершен большой игровой день регулярного чемпионата НБА.
«Бостон» за счет командной игры в выездном матче с «Клипперс» сумел прервать серию из четырех поражений. Восемь игроков «Селтикс» набрали как минимум по восемь очков. Одержать 35-ю победу в сезоне лидеру Востока не помешало отсутствие основного центрового Эла Хорфорда.
Игрок матча: Кайри Ирвинг (20+8 подборов+7 передач).
«Хьюстон» за три четверти разобрался с «Далласом». В заключительной 12-минутке «Рокетс» немного расслабились и позволили хозяевам сократить отставание до семи очков.
Игрок матча: Джеймс Харден (25+5 подборов+13 передач).
«Торонто» ожидаемо справился с «Атлантой» и продолжил погоню за «Бостоном». Кайл Лаури и ДеМар ДеРозан вдвоем набрали всего 23 очка, что не помешало канадцам одержать комфортную победу.
Игрок матча: Йонас Валанчюнас (16+13 подборов).
Встреча двух братьев Газоль завершилась победой более опытного Пау – центровой «Сперс» остановился в шаге от трипл-дабла, а его команда воспользовалась поражением «Миннесоты» и вернулась в топ-3 конференции.
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Результаты матчей дня:
Шарлотт – Нью-Орлеан 96:101 (21:32, 32:24, 20:20, 23:25)
Детройт – Юта 95:98 OT (24:24, 25:19, 15:22, 25:24, 6:9)
Индиана – Финикс 116:101 (32:18, 31:26, 36:21, 17:36)
Филадельфия – Чикаго 115:101 (25:16, 30:25, 30:26, 30:34)
Атланта – Торонто 93:108 (16:28, 24:30, 25:27, 28:23)
Даллас – Хьюстон 97:104 (28:38, 17:13, 22:34, 30:19)
Мемфис – Сан-Антонио 85:108 (21:22, 19:29, 24:26, 21:31)
Портленд – Миннесота 123:114 (25:29, 29:25, 43:30, 26:30)
Клипперс – Бостон 102:113 (22:25, 33:37, 22:29, 25:22)
«Бостон» за счет командной игры в выездном матче с «Клипперс» сумел прервать серию из четырех поражений. Восемь игроков «Селтикс» набрали как минимум по восемь очков. Одержать 35-ю победу в сезоне лидеру Востока не помешало отсутствие основного центрового Эла Хорфорда.
Игрок матча: Кайри Ирвинг (20+8 подборов+7 передач).
«Хьюстон» за три четверти разобрался с «Далласом». В заключительной 12-минутке «Рокетс» немного расслабились и позволили хозяевам сократить отставание до семи очков.
Игрок матча: Джеймс Харден (25+5 подборов+13 передач).
«Торонто» ожидаемо справился с «Атлантой» и продолжил погоню за «Бостоном». Кайл Лаури и ДеМар ДеРозан вдвоем набрали всего 23 очка, что не помешало канадцам одержать комфортную победу.
Игрок матча: Йонас Валанчюнас (16+13 подборов).
Встреча двух братьев Газоль завершилась победой более опытного Пау – центровой «Сперс» остановился в шаге от трипл-дабла, а его команда воспользовалась поражением «Миннесоты» и вернулась в топ-3 конференции.
Читайте также: НХЛ: очередные победы «Тампы» и «Вегаса», битва «Вашингтона» и «Бостона»
Результаты матчей дня:
Шарлотт – Нью-Орлеан 96:101 (21:32, 32:24, 20:20, 23:25)
Детройт – Юта 95:98 OT (24:24, 25:19, 15:22, 25:24, 6:9)
Индиана – Финикс 116:101 (32:18, 31:26, 36:21, 17:36)
Филадельфия – Чикаго 115:101 (25:16, 30:25, 30:26, 30:34)
Атланта – Торонто 93:108 (16:28, 24:30, 25:27, 28:23)
Даллас – Хьюстон 97:104 (28:38, 17:13, 22:34, 30:19)
Мемфис – Сан-Антонио 85:108 (21:22, 19:29, 24:26, 21:31)
Портленд – Миннесота 123:114 (25:29, 29:25, 43:30, 26:30)
Клипперс – Бостон 102:113 (22:25, 33:37, 22:29, 25:22)
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