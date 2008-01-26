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Раздел: Спорт  
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Вратарь «Зари» Лунин станет игроком «Реал Сосьедада»

Вратарь «Зари» Лунин станет игроком «Реал Сосьедада»Украинский голкипер Андрей Лунин близок к переходу в клуб испанской Примеры.

Согласно информации авторитетного испанского издания «Marca», «Реал Сосьедад» близок к подписанию вратаря «Зари» Андрея Лунина.

Сумма трансфера составит 3 миллиона евро, а Лунин подпишет с басками контракт на 4 или 5 лет. Ожидается, что сделка официально будет подтверждена до
закрытия зимнего трансферного окна, но «Реал Сосьедад» оставит украинского вратаря в «Заре» до конца текущего сезона.

По информации источника, в лице 18-летнего Лунина «Реал Сосьедад» видит замену основному голкиперу клуба Херонимо Рульи. Родители перспективного украинца уже побывали в Сан-Себастьяне и ознакомились с условиями проживания своего сына.

К 18 годам Лунин в составе «Днепра» и «Зари» в чемпионате Украины отыграл 38 матчей, в которых пропустил 44 гола, а также 12 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности.

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Действующий контракт Андрея Лунина с «Зарей» рассчитан до лета 2019 года. Портал «Трансфермаркет» повысил стоимость вратаря с 700 тысяч евро до двух миллионов.
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 Теги: Лунин, Заря, Реал Сосьедад

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Сегодня, 10:13 » Автор: Иван Мартынов
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