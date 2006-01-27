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Усик – Бриедис: видеообзор боя
Накануне украинский чемпион WBO в тяжелом весе Александр Усик в тяжелом бою победил Майриса Бриедиса и стал финалистом Всемирной боксерской суперсерии.
По итогам 12-раундового равного поединка судьи отдали Усику минимальное преимущество (114:114, 115:113, 115:113). В бою с Бриедисом украинец нанес на 17 точных ударов (212 против 195) – Усик удачней действовал джебом (91 против 46), но по силовым ударам латыш превзошел Александра (121 против 149).
Александр Усик (Украина): «Спасибо большое арене, моим соотечественникам, Рига, тебе спасибо. У вас достойный сын вашей страны, давайте поаплодируем Маирису. Это, наверное, самые тяжелые 12 раундов которые я проводил. Сделаем выводы и будем готовиться к финалу».
Майрис Бриедис (Латвия): Думаю, бой всем понравился. Усик – самый сложный и опытный соперник, с которым я боксировал. Может, я ошибаюсь, но мы могли бы провести этот бой еще раз. Бой был равным и судьи со стороны видели все лучше. Возможно, на их вердикт повлияло то, что Усик был фаворитом поединка».
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В финале Всемирной боксерской суперсерии Александр Усик в мае 2018 года встретится с победителем боя Мурат Гассиев-Юниер Дортикос. Соперник украинца определится в следующую субботу, 3 февраля.
По итогам 12-раундового равного поединка судьи отдали Усику минимальное преимущество (114:114, 115:113, 115:113). В бою с Бриедисом украинец нанес на 17 точных ударов (212 против 195) – Усик удачней действовал джебом (91 против 46), но по силовым ударам латыш превзошел Александра (121 против 149).
Александр Усик (Украина): «Спасибо большое арене, моим соотечественникам, Рига, тебе спасибо. У вас достойный сын вашей страны, давайте поаплодируем Маирису. Это, наверное, самые тяжелые 12 раундов которые я проводил. Сделаем выводы и будем готовиться к финалу».
Майрис Бриедис (Латвия): Думаю, бой всем понравился. Усик – самый сложный и опытный соперник, с которым я боксировал. Может, я ошибаюсь, но мы могли бы провести этот бой еще раз. Бой был равным и судьи со стороны видели все лучше. Возможно, на их вердикт повлияло то, что Усик был фаворитом поединка».
Читайте также: Усик в тяжелом бою одолел Бриедиса и стал финалистом Суперсерии
В финале Всемирной боксерской суперсерии Александр Усик в мае 2018 года встретится с победителем боя Мурат Гассиев-Юниер Дортикос. Соперник украинца определится в следующую субботу, 3 февраля.
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