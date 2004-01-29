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Раздел: Спорт  
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Самбрано перешел в «Динамо» в качестве свободного агента

Самбрано перешел в «Динамо» в качестве свободного агентаПеруанский защитник Карлос Самбрано достался киевскому «Динамо» бесплатно.

«Динамо» официально подтвердило переход Самбрано – 28-летний центральный защитник подписал с украинским клубом контракт на четыре года.

Агент футболиста Элио Касерато в интервью перуанской прессе сообщил, что Самбрано переехал в Киев в статусе свободного агента. Последним клубом защитника был казанский «Рубин», с которым новичок «Динамо» вел судебную тяжбу из-за крупных долгов (1,2 миллиона евро подъемных за переход и 700 тысяч зарплаты).

«Мы договорились о расторжении контракта c «Рубином», Самбрано перейдет в качестве свободного агента в «Динамо», – сказал Касарето.

Самбрано стал первым перуанским легионером в истории «Динамо» и шестым футболистом из этой страны в истории чемпионата Украины.

В «Динамо» центральный защитник будет играть под вторым номером, который ранее принадлежал бразильцу Данило Силве, покинувшему клуб в марте 2017 года.

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В «Динамо» Карлос Самбрано призван заменить Домагоя Виду – хорват в конце декабря прошлого года в статусе свободного агента подписал долгосрочный контракт с турецким «Бешикташем».
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 Теги: Самбрано, Динамо, чемпионат Украины

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Сегодня, 22:18 » Автор: Иван Мартынов
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